撈出個世界｜港女移居北極「世上最孤獨城市」　買入海景屋幾錢？

ViuTV新節目《撈出個世界》由網絡紅人譚杏藍（小花）、旅遊達人吳蚊蚊、藝人李敏（Ranya）和陳子豐（Colin）主持，到訪各地訪問移居了的香港人，看看他們的奮鬥過程之餘，也了解一下他們的生活是否如想像中美好。這次由Colin到訪挪威的斯瓦爾巴群島，尋找一個「極地港女」，訴說她的故事。

Pauline大膽移居有「世界上最孤獨的城市」之稱的朗伊爾城。（《撈出個世界》電視截圖）

斯瓦爾巴群島位於北極地區，是挪威最北界的國土範圍，常住人口只有2000人，這裏近年迅速發展成旅遊熱點。雖然斯瓦爾巴群島歸屬挪威，但就有不一樣的出入境和居留證政策。

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今集主角Pauline，是一個喜歡周遊列國的人，到訪群島兩次後，就決定在這裏的朗伊爾城生活，在這裏生活了13年的她，現時的工作和旅遊業有關，由天光做到天黑，她會在旅行社工作、做探險隊員、旅行社導遊，如果餐廳要幫手，她也會去幫手，好笑言自己是一個雜工。Colin跟着Pauline探索這個地方，原來斯瓦爾巴群島的面積足足有成62個香港一樣大。群島有一個叫「冒險城（Advent City）」的村落，原本是發展捕鯨、工業、煤礦，現在的小屋都漸漸演變成他們的度假屋，每逢假期，當地人會開船到這裏度假，這裏沒有水、沒有電、沒有WIFI，樣樣都沒有，不過Pauline說︰「但係你住喺北極啊嘛，你唔要住喺城市，呢個係我哋嘅生活同樂趣。」她又指這裏才是真正的北極生活！

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在一個陌生的地方重新開始，Pauline指自己一開始遇到最大的挑戰是找地方住，經常要搬居，隔幾日要搬一次，十分痛苦。現在她已經在北極成功「上車」置業，她帶大家到她其中一個單位參觀，這個兩房兩廳的單位約有500至600呎，仲看到海景，大概要港元300萬，這個單位放租出去約收港元11,000，Colin大呼︰「好好賺喎！」大家又覺得點呢？

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