降魔的2.0．劇透｜豪仔再變魔！　誓要同晶晶斷絕關係？

《降魔的2.0》第十五集劇透

《降魔的2.0》上回講到，度假屋不斷發生怪事，眾人互相猜疑，晶晶（謝雪心飾）有不祥預兆，決定求助石敢當（胡鴻鈞飾）神石……偉豪（胡鴻鈞飾）發現晶晶帶走神石，大驚，擔憂母親安危，並向馬季（馬國明飾）坦白藍眼淚之事。二人趕往度假屋，得悉附近發生連環離奇死亡事件，同時遇上尋找鐵文（蔣志光飾）的萊斯（鄧佩儀飾）與勞斯（麥凱程飾）。四人找到離魂的鐵文，還驚悉鐵文被惡鬼羅剎附身，晶晶的處境非常危險。偉豪為救晶晶與惡鬼決鬥，晶晶、馬季亦因而看見偉豪被魔操控的可佈真面目。另邊廂，鐵文、勞斯（麥凱程飾）暗自擔心危機逐步向萊斯（鄧佩儀飾）逼近。暗自擔心危機逐步向萊斯（鄧佩儀飾）逼近。

有魔上咗身。（《降魔的2.0》截圖）

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最新一集《降魔的2.0》內容，偉豪自知無力擺脫海魔操控，堅拒與母親相認。失落時，偉豪憶起多年前認識少女嘉嘉的往事。晶晶從龍貓嫂口中得知馬季為偉豪的事心煩，更誤以為偉豪四出作惡，只能為他誦經贖罪。馬季心痛無奈，召喚偉豪現身，二人大打出手。失意的馬季街上偶遇阿花，從她的歌聲之中似有所悟。芷若、風獅爺陪伴貝娜完成願望清單的心願，芷若為了解除馬季被魔所下的詛咒，提出與風獅爺交換條件。風獅爺眼見芷若執迷不悟，讓她知道一個真相。

佢又變魔喇！（《降魔的2.0》截圖）

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