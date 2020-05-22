陳瀅疑隔離唔夠14日飯聚　以短訊證明：我一早返咗香港

從外地回港必需自我隔離14日，是自從新冠肺炎疫情爆發後的一個基本常識，隔離期間亦需要斷絕和任何人的身體接觸，以免在病毒的潛伏期間不經意地傳播。然而，在疫情爆發期間，不時就會有不守規則的隔離者被揭發，繼而受到網絡公審。於5月7日於IG分享自己「即將」離開加拿大家鄉的陳瀅，在5月20日又上載了一張與蔡思貝、陳嘉寶、賴慰玲、何雁詩、以及吳嘉熙飯聚慶祝的相片，疑似隔離未滿14日犯禁與他人聚會。

5月8日，陳瀅連Post十幾個限時動態「直擊」由加拿大返到香港的檢疫過程，當時仲有同網友玩即問即答：

陳瀅滯留加拿大近4個月終返港 IG直擊檢疫流程：記得食飽！

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因為時差所以有誤會

陳瀅回應《香港01》記者訪問時表示自己對於隔離一事認真處理，亦有確保自己隔離的日子，還以一張政府通知自己隔離完畢的截圖作為證據，圖中顯示她在5月16日凌晨就已經完成隔離程序。至於在5月8日的「直擊」時間有古怪，陳瀅解釋謂：「我邊有咁蠢呀？其實我好早已經返到嚟香港，只不過頭幾日有時差，唔想Post Social Media住，之後Post係因為我都想分享我嘅落機過程，因為我知道好多人都會好緊張返到嚟香港係點嘅呢？點做嗰個測試嘅呢？要逗留喺EXPO等幾耐先有結果呢？我係有影晒出嚟，不過就過咗幾日先至Post，因為我返到嚟好攰，又有時差，所以先有咁嘅誤會。」

陳瀅在16日已收到完成隔離的短訊。（受訪者提供）

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