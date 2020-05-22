【後生仔傾吓偈】戴祖儀興奮大解放　唔覺意爆粗真我流露

介紹露營裝束時，戴祖儀脫下外套，騷完前面再騷後面。（影片截圖）

甚少刻意賣弄性感嘅戴祖儀，近日接連因為喺IG上載嘅照片而被網友發現「禾稈冚珍珠」。有樣有身材嘅佢，近年憑《多功能老婆》備受關注，加上《學是學非》、《#後生仔傾吓偈》吸引不少粉絲。

戴祖儀第一次爆粗時，連佢自己都無發現。（影片截圖）

最新一集《#後生仔傾吓偈》以「露營」為題，為示範露營裝束，戴祖儀突然將其長外套脫下，裡面嘅一件白色小背心震撼身旁嘅後生仔，連陸浩明都忍唔住話未見過戴祖儀如此性感。之後戴祖儀提到中學時曾經去過黃埔軍校受訓，或者係因為太痛苦，所以戴祖儀竟然接連爆粗！「記得有一次我真係超唔開心，嗰日好Ｘ凍，著咗外套……」或者因為太激動，所以戴祖儀未有留意到自己粗已爆，直到聽到陸浩明在旁即時插咀：「係好凍。」戴祖儀即時十分尷尬，掩咀傻笑，道歉之餘並叫「再嚟過」。

第二次爆粗時，佢有即時改正。（影片截圖）

戴祖儀之後繼續憶述軍校訓練情況，提到被強制要求做深蹲時，竟然又再爆粗！「有時大風嘛，啲頭髮會飛咗落眼，好Ｘ痕，唔係，好痕……」知道自己爆粗並即時改正嘅戴祖儀尷尬一笑後，雖然想繼續發表，但由於旁邊嘅後生仔已不停偷笑，所以最後自己都笑埋一份。其實過往麥明詩、陸浩明、馮盈盈都不時喺節目講諧音粗口，但就從未試過出事，不過，今次戴祖儀爆粗到節目出街時要以「靜音」處理都算係第一次。