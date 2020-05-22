【早霸王】男聽眾表白加求婚半年搞掂　突然對男人有心跳感覺？

男聽眾半年前喺節目表白成功，半年後再喺節目求婚。（影片截圖）

男聽眾阿強今早打去《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」，表示求婚，仲話自己半年前曾在《早霸王》表白，之不過，當森美話想重溫表白內容時，阿強就話怕尷尬，唔想身邊啲人閒言閒語，森美於是問：「咁你又打上嚟？」阿強表示因為節目喺佢哋開始嘅地方，所以想喺呢度開展新階段，並謂：「其實我打算一步一步來，呢個係少少承諾、一個開始 ，之後就會逐步實現求婚的過程。」之不過，最好笑問到半年前到底點識呢位女朋友，阿強竟然拒絕回答，激到森美問佢係未痴咗線。

不過其實男聽眾並無直接承認自己係亂世情侶。

喺阿強好誠懇咁話「我想求婚，你比我講啦，好唔好？」後，森美終於「放行」。之不過，阿強嘅一番言論都幾令人震驚：「因為最近我同佢唔覺意透露咗，見到一啲男人會有心跳感覺，佢好驚，覺得我會離開佢。跟住佢好驚好擔心，老遠咁走嚟我屋企去安慰我。」點安慰呢？聽到森美笑笑口咁話「呢啲只可以用肉體安慰」，阿強又再怕羞仔上身，叫大家唔好再講。阿強之後提到自己喺過去一年，因為見到社會動盪而感到不安，抑鬱有復發跡象，幸女朋友及時察覺加以照顧。亂世情侶半年前確實係出現過喺《早霸王》之中，之不過當時男聽眾自稱阿聰，而佢要表白嘅對象係喺交友apps所認識嘅女教師。

【早霸王】男聽眾交友apps識女老師 表白既甜又有意義連森美都讚

男聽眾突然有基的疑惑，但佢又話好肯定自己性取向。

阿強準備求婚雖然係開心事，但佢認為社會咁多人受苦，而自己享受幸福好似唔係咁好，為此，森美加以安慰：「呢個世界總有人不快樂，佢不快樂目的係為咗你可以享受快樂，你要咁諗，佢痛苦先有價值，唔係要全世界悲傷，佢哋揀呢條路去保衛你，你應該要更享受快樂同開心，佢嘅付出先有值得。」電話接通女主角阿琪後，阿強好快咁講出早已準備好嘅對白，：「呢半年經歷好多嘢，希望所有人可以心懷希望，或者將來有一日可以喺無黑暗地方見面，可唔可嫁比我？」女主角只係用咗一秒時間就話「好」。