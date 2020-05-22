【新冠肺炎】泰國影視界奇招抗疫　觀眾最期待畫面統統消失？

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，雖然疫情有緩和的趨勢，但泰國文化部近日公布第二輪防疫放寬政策，允許電視劇及電影復拍，唯必須遵守有關規定，例如：拍攝隊伍必須在通風良好的空間工作、現場工作人員不得超過50人、鏡頭外的工作人員須戴口罩及互相保持至少一至兩米距離，當中備受討論的一條規條就是禁止電視劇及電影拍攝任何涉及親密接觸的戲份，包括打鬥、吻戲、近距離觸碰等，又建議劇組利用特效或調整鏡頭角度等方式來拍攝。

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條文規定若然無法避免親密接觸的戲份，劇組必須向文化部或當地政府申報，萬一不幸出現感染也能追查源頭，如有違規將被取消拍攝許可；當局會與警方合作，隨時派人突擊檢查拍攝現場。不少網民對有關規定均表可惜：「我最期待的畫面消失了」、「什麼對手戲是不需要近距離對戲的？特種兵對狙嗎？」、「那還有甚麼吸引，看男女隔着一米距離吵架嗎？」、「那BL劇呢，不親還看什麼？」、「哈哈！怎不禁止情侶間接吻」，同時也有網民對政策表示理解，認為疫情下更應注意。

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