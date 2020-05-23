【木村花自殺】臨終自稱「不被人愛的人生」　回顧22年坎坷身世

Netflix真人騷節目《雙層公寓：東京2019-2020》一直深受歡迎，可是今日（23/5）卻傳出令人震驚的消息，便是有份演出的女子摔角手木村花疑不堪網絡欺凌自殺身亡，終年22歲，其經理人公司Stardom亦在官方網站確認消息。臨終前，木村花在Instagram貼出多張血淋淋的割脈照片，不但寫上「再見」字眼向網民道別，更直指過往22年是「不被人愛的人生」。

點擊下圖觀看木村花最後一次IG更新，以及其他生前照片︰

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事實上，木村花的確不是在幸福家庭中成長，其摔角手母親木村響子在1997年與印尼男友結婚後不久，便誕下了她兼與老公離婚，之後母兼父職，繼續在擂台打拚賺錢養家，到2017年與揮角手ISAO再婚，然後到2018年宣布離婚，明顯無法維持穩定婚姻關係。2015年，隨母親步伐投身摔角界的木村花以反派身份打響名堂，更使她贏得「妖艷Heel（摔角界反派）」稱號，令她同一時間擁有大量粉絲和負評。

小時候的木村花，以及木村花在擂台上的英姿：

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雖然如此，《雙層公寓》裏面的「戰衣事件」才是令木村花走上絕路的最後一根稻草。與她在《雙》有感情線的小林快，在節目中錯手將她視為至寶的10萬日圓（約7,200港元）摔角戰衣放入洗衣機，搞到戰衣縮水、甩色，隨後兩人便因此起爭執，她不但激動撥走小林頭上的帽子，更數對方去京都旅行時只肯用200日圓（約14港元），最後小林快決定退出節目，並指自己會籌錢賠償，但觀眾自此對木村花的評價亦急轉直下，當中更有不少人去其IG、Twitter鬧她，令她抵受不到壓力繼而輕生。

有評論認為，木村花之所以走上絕路，是因為《雙層公寓》製作單位以剪輯方式放大了她的缺點，令她由性格爽直之人變成「小器鬼」，而Netflix亦決定抽起餘下兩集，未知會否擇日再播。（《雙層公寓》畫面）

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