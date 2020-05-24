【看我的生活】佘詩曼6個鐘食足4餐　一個秘訣唔洗做運動減肥

不少藝人時常在網上分享保養心得和減肥方法，讓一眾網友受益匪淺。最近內地真人秀節目《看我的生活》請到佘詩曼看看她的日常生活究竟如何。在攝製隊到她家中拍攝之前，先與她FaceTime進行一個簡單訪問，第一條問題已經很直接問她對結婚和生孩子是什麼態度，阿佘笑言這麼直接：「可能已經生不出來了，我今年已經45歲了。」細畫面中看見阿佘看回自己這麼說都覺得搞笑。

節目組問嘅問題好大膽。（網上截圖）

在節目能看見阿佘在家中的日常生活，最令主持驚訝的是他們看見阿佘在短短６小時中吃了四餐，更不長胖，令主持大感羨慕。其中有一名女主持表示如果女藝人要減肥，下午5點之後便不能吃飯，阿佘說：「我胃很小，我少吃多餐，每天吃五六餐。」對於一天要吃5，6餐大家都會好奇一定要做多運動才可保持身材美好，怎知道她說出了一句令人氣憤的事情：「很少，天生的。」

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另外近年阿佘主力到內地發展，需要全程用普通話拍戲，但原來真實情況並不是這樣，在節目中她透露拍攝過程她都會以廣東話和普通話兩種語言互換，而語言互換過程中並沒有令她演技失準，令大家覺得她很專業，可是阿佘覺得非常內疚，「其實我一直在內地拍戲我不能完全全部說普通來跟他們搭詞。其實我每一次我都很內疚，所以我現在在學，我希望我真的有一天用普通話來跟他們搭戲。」

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