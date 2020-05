俗語說:有其父必有其子。很多天賦都是經由上一代遺傳的,假如爸爸媽媽擅長唱歌、表演的話,下一代十居九都會有唱歌才華。張繼聰日前就在IG上分享了3歲囡囡唱歌的短片,寫道:「爸爸唔俾食糖,有啲感覺想化為音樂。」獲得網民一致讚好。

小妹妹張靖(Karina)唱得好好聽!(IG@louischeung2013)

片中的小妹就是張繼聰和謝安琪的寶貝囡,三歲的張靖(Karina),背對着鏡頭的Karina看着熒光幕以童聲唱着歌,十分之可愛!不少網民都激讚她歌喉了得:「聽得出佢嘅真感情」,有媽媽謝安琪(Kay)的遺傳,也有人詢問是甚麼歌,後來也人留言打上了歌詞:「How can I how can I sustain no we, this is no more way, the sun can the way dont ask us.」大家又聽唔聽得明呢?(連結)