降魔的2.0．劇透｜劉佩玥要消息　催淚一幕必成經典

《降魔的2.0》第十七集劇透

《降魔的2.0》上回講到，勞斯（麥凱程飾）對馬季（馬國明飾）的降魔血汗錢甚感興趣，對他鍥而不捨，萊斯（鄧佩儀飾）時刻擔心弟弟的安危。偉豪（胡鴻鈞飾）突闖萊斯家，原來他已得悉萊斯與魔的秘密；萊斯終道出當年之事，偉豪感同身受，主動與萊斯結盟。莉莉（譚嘉儀飾）驚悉貝娜（劉佩玥飾）離家出走，頓感擔心，貝娜終要面對與家人道別的時候。芷若見貝娜父親貝生對女兒的死裝作若無其事，大感奇怪。馬季想念與貝娜相處的時光，恰巧遇上刻薄乘客，赫然發現她就是貝娜母親貝太，並對馬季深感憤恨。馬季放不下對貝娜的愧疚！

勞斯對馬季的降魔血汗錢甚感興趣。(《降魔的2.0》截圖)

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最新一集《降魔的2.0》內容，嘟嘟Sir（韋家雄飾）發現金魚街最近怪事連連，萊斯姊弟出動，並遇見被魔操控的偉豪。貝生、貝太始終未能接受貝娜已死的事實，馬季難過，對此無能為力的貝娜，誤會父母已將自己遺忘，深感痛苦。馬季、芷若、風獅爺（C君飾）幫忙解開貝家心結，貝娜終向雙親道別。馬季得悉貝娜快將離開塵世，若有所失，芷若勸馬季面對貝娜心中的感情，以及對她的悔疚；萊斯與勞斯分別對偉豪、貝娜漸生情意。醉酒的阿花，在金魚街巧遇正在降魔的勞斯，令她想起一位故人。

有事發生。（《降魔的2.0》截圖）

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