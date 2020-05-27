【多圖】張柏芝大廚上身　IG教家長煲小朋友最愛靚湯

張栢芝教煲湯。（IG：cecilia_pakchi_cheung）

藝人張栢芝育有三名兒子，而最小的兒子至今生父是誰並未知道。不過栢芝常常在IG分享與三名兒子的日常生活的動態。最近栢芝便大廚上身，拍攝了一條三分鐘的影片教煲湯，她指這個湯是對小孩子有營養又容易煲的湯，就是「番茄薯仔洋蔥蘿蔔石狗公魚湯」。

需要準備的材料是番茄、薯仔、洋蔥、蘿蔔和石狗公魚等。第一個步驟栢芝表示要將魚煎一煎才可以煲湯，「我諗識嘅人會知道，佢真係勁有營養。番茄薯仔湯小朋友真係好鍾意，I mean落埋蘿蔔好啲。真係好簡單，煎一煎佢，煎香咗個湯嘅色同味都會唔同啲，但又唔洗煎太耐唔好煎濃。」

栢芝再三提醒大家記得要去魚骨的刺，因為如果這些刺給小朋友喝到便不好，她說：「其實大家必須要用魚袋，真係唔好慳，咁就安全啲，始終小朋友要飲。咁大家睇下我劏開哂裡面係冇哂骨，如果唔劏開個骨，咁湯就會好多骨，所以我盡量剪哂佢。」

至於份量方面栢芝就回答不了解，因為她是一個憑感覺做的人，「咁你要話幾多，真係可能真係要靠你自己煮再睇你嘅習慣。」最後栢芝這個教煲湯方法並沒有說得很詳細，例如時間需要多久，份量多少。希望下次栢芝再教煮食會拍詳細影片教觀眾。

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