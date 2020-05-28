【後生仔傾吓偈】黃美棋拍3日2夜遇咸濕鬼：鍚咗我一啖

黃美棋拍《3日2夜》時遇上咸濕鬼。

最新一集《#後生仔傾吓偈》以鬼故為題，黃美棋提到自己之前去保加利亞拍《3日2夜》時，入住嘅酒店房間擺設十分古典，而由於係一人一房嘅關係，膽小嘅佢唯有靠聽歌入睡。「去到第三晚時，聽聽吓個playlist突然停咗，但其實應該唔會停，當時好驚但唔敢開眼，因為唔知開眼會見到咩，但可以忍到幾耐呢？因為又瞓唔返，突然間我感覺到有嘢跨過我身體，我身體感覺就係有啲嘢碰到我，然後feel到佢靠過來鍚咗我一啖，開眼第一件事係睇電話，5點天都未光又唔敢瞓，最後我決定起身前都好大聲咁講咗句『我起身啦』」最好笑係當黃美棋講完呢個恐怖經歷時，馮盈盈第一個反應該係問：「會唔會係劉佩玥?佢當時同你一齊去拍。」

後生仔芷欣當年喺黃石碼頭行夜山出事，為咗節目佢重誅舊地。

至於後生仔芷欣嘅靈異經歷，就喺佢行行夜山時發生。「當時行到好攰，狀態好差，一開始見到整個山都係濃霧，撥霧時見到好多著斗笠嘅人喺山上飄落嚟，漫山遍嘢都係呢啲清道夫。之後坐低休息時，突然見到左上方有啲紅紅綠綠嘅燈，同埋有炊煙，我第一個反應係拎銀包出嚟話去買嘢食比大家，仲叫大家等我一陣，但其實根本無呢樣嘢。後來就知係被鬼迷。」芷欣稍作休息之後繼續上路，行到中段時再次休息，由於大家見佢狀態唔多好，所以都不停叫佢食嘢補充體力，但呢個時候，怪事又再發生。「前一秒我明明拎住啲餅同水，下一秒我係唔知點解行咗去山林小徑，然後見到一個全身黑色斗笠嘅女人低頭摸隻牛，我同佢講『姨姨你咁夜喺度好危險，不如你拎啲嘢去食先』。原來我當時已經失蹤咗十幾廿分鐘 ，全部人即時搵我，團長搵到我時問我點解喺度，我仲同佢講有個姨姨……但一轉頭只係得隻牛。」