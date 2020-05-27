【降魔的2.0．劇透】馬國明胡鴻鈞反面！　兩人互打為咗乜？

《降魔的2.0》第十八集劇透

《降魔的2.0》上回講到，嘟嘟Sir（韋家雄飾）發現金魚街最近怪事連連，萊斯（鄧佩儀飾）姊弟出動，並遇見被魔操控的偉豪（胡鴻鈞飾）。貝生（陳嘉輝飾）、貝太（溫裕紅飾）始終未能接受貝娜已死的事實，馬季（馬國明飾）難過，對此無能為力的貝娜（劉佩玥飾），誤會父母已將自己遺忘，深感痛苦。馬季、芷若（黃智雯飾）、風獅爺（C君飾）幫忙解開貝家心結，貝娜終向雙親道別。馬季得悉貝娜快將離開塵世，若有所失，芷若勸馬季面對貝娜心中的感情，以及對她的悔疚；萊斯與勞斯分別對偉豪、貝娜漸生情意。醉酒的阿花（譚凱琪飾），在金魚街巧遇正在降魔的勞斯，令她想起一位故人。

有事發生。（《降魔的2.0》截圖）

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最新一集《降魔的2.0》內容，晶晶（謝雪心飾）憶起馬季與偉豪的童年往事，晶晶擔心有朝一日馬季、偉豪兄弟變成敵對，往找鐵文（蔣志光飾）另有打算。萊斯驚覺偉豪失蹤，在家中泳池發現其蹤影，二人快樂共舞。馬季勤於修練靈力，可惜徒勞無功，貝娜、芷若求風獅爺出手施教，風獅爺竟以芷若的終身幸福作賭注。晶晶意外受傷，偉豪憤怒下失控襲擊鐵文，馬季出手阻止，兩兄弟再起衝突。晶晶負傷趕至訓斥偉豪，萊斯勸偉豪應珍惜與家人的相處時光，偉豪終與晶晶、馬季和好如初。

憶起馬季與偉豪的童年往事。（《降魔的2.0》截圖）

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