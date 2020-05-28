【愛回家】IT三子從此不再　Keyboard李興華效力無綫10年不獲續約

近年不少無綫藝人都陸續離巢往外闖，就連兩屆視后胡定欣亦被盛傳今年約滿TVB後，便不會跟公司續約而轉投古天樂旗下。2020年至今已有不少藝人先後離開TVB，包括視后田蕊妮、楊秀惠、敖嘉年以及李綺雯等。效力無綫10年，有份演出處境劇《愛‧回家之開心速遞》的李興華（Kelvin）近日亦被爆已約滿離巢。

李興華於《開心速遞》中扮演IT宅男Keyboard一角。(李興華ig)

Kelvin原是港台DJ出身，10年前投考藝員訓練班而加入了TVB，雖然曾經參與過不少劇集的演出，但他多年來都是飾演配角，並未有什麼角色令人留下深刻的印象。他比較為人熟悉的演出，要算是於《開心速遞》中扮演IT宅男Keyboard一角。他最近於劇集《降魔的2.0》內扮演吸毒父親亦有得發揮。他向傳媒透露是因為不獲TVB續約才會離巢，他也很不捨得。他曾跟公司傾洽不同的合作模式，唯公司表明暫時不考慮跟他簽長約。Kelvin表示他會繼續營運跟羅天宇以及朱敏瀚一起開設的YouTube Channel，自己也會作個人發展，接拍大陸電影作新嚐試，另外亦會與一些網劇以及一些新媒體合作。

李興華已經離巢無綫。(李興華IG)

點擊下圖重溫Kelvin的演出：