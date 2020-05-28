黃芷晴IG發文悼念媽媽：不用再吃藥了！就開開心心到彩虹橋玩樂吧

黃日華太太梁潔華於本月26日不敵病魔，於醫院離世，終年59歲。黃日華透露太太是因器官衰竭安詳離世，並感謝醫護的照顧，將會與女兒黃芷晴處理太太後事。黃芷晴昨日於她的IG出post發文悼念媽媽。

黃日華一家三口。(黃日華微博)

以下是她的全文內容：

「這幾年，抱歉每次未能詳細地回應媽媽的事，因為我希望能為她減輕負擔，低調地與癌魔抗戰！我們減少娛樂，甚至放棄自己想做的事，非常羨慕別人無憂無慮的生活，但我們依然希望能盡量抽出更多時間陪她捱過每一個難關，簡單幸福地度過每一天。即使這段時間沒有別人生活得開心精彩，但我們一家人都很幸福對吧？有我們一直陪伴，您覺得幸福嗎？現在不痛，不用再吃藥了！就開開心心到彩虹橋玩樂吧！以往我們所有養過的毛孩一定在高興地迎接您！您曾帶給牠們美好的生活，牠們一定好好代我陪伴您。我也會帶著您那份堅強，努力控制壞情緒，好好生活下去，照料那位疼愛了您四十年的人！我非常愛您，我最勇敢的女皇, 希望能早日再遇，請回來當我堅強健康的女兒。

感謝各界關心，感謝所有一直以來照料媽媽的醫護人員，感謝素未謀面卻無私捐血的人們，是你們拯救了我最愛的人！請給空間我們辦理媽媽的後事，感激！

請珍惜家人珍惜生命

RIP my queen 2020-05-26」

黃芷晴發文悼念母親。(黃芷晴ig)

點擊下圖逐格重溫黃芷晴以及她母親的靚相：