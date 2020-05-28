《雙層公寓》宣佈腰斬　員工爆料咀戲可獲5萬獎金

《雙層公寓：東京2019-2020》因木村花嘅自殺而正式腰斬。 （IG@hanadayo0903）

木村花去年接拍Netflix與富士電視台製作的日本配對真人騷《雙層公寓：東京2019-2020》後人氣急升，但同時亦為她帶來不少壓力，本月23日木村花疑似因受到網絡欺凌而自殺身亡。木村花之死引起極大爭議，有粉絲要求事務所對網絡欺凌採取法律行動，亦認為節目加鹽加醋嘅剪輯方式係導致木村花輕生嘅原因之一。木村花死後，節目嘅官方twitter宣佈將本星期及下月初餘下的兩集抽起，而前晚宣佈腰斬節目，並再一次向木村花作出哀悼。

工作人員爆料節目曾設獎金，鼓勵參加者咀咀。（《雙層公寓》劇照）

《雙層公寓》雖然標榜沒有劇本，但有工作人員向日本雜誌爆料，稱會指引參加者喺幕前嘅表現同行動，並向大家說明角色設定以及戀愛方向，好令參加者知道要同邊個拍拖，仲話如果唔跟指示做的話，會被要求重拍。另外，該名爆料者更指曾以津貼形式鼓勵參加者在鏡頭前接吻，每次接吻就可獲得5萬日元，該名工作人員更指由於節目由電視台女高層掌控，想要增加曝光率就要討好對方。

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