【歎息橋】明抄王家衛經典作？　導演肥波唔認致敬：冇刻意模仿！

由林保怡（Bowie）首次擔任監製的愛情懸疑劇《歎息橋》上周起於ViuTV星期一至五9點半橫線播出，除了在鏡頭調度、非線性敘事手法方面均顛覆傳統掀起討論，劇集的畫面構圖亦甚得觀眾喜愛。追劇的同時，亦有具觀察力的觀眾在劇中發現不少名導演王家衛作品的影子，例如細Ken（黃定謙飾）與Catherine（唐寧飾）吃飯的場面在鏡頭調度上與《花樣年華》周慕雲（梁朝偉飾）與蘇麗珍（張曼玉飾）在金雀餐廳的一幕相似；而Thomas（林保怡飾）與Kevin（岑珈其飾）一番關於鳳梨罐頭的對話，亦令觀眾不禁想起《重慶森林》中何志武（金城武飾）五月一日過期的鳳梨罐頭。

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原來《歎息橋》的兩位導演肥波與二五都是王家衛的忠實粉絲；早在四年前拍攝《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》的時候，已經有觀眾提出過關於王家衛的問題。肥波在接受訪問時也直言：「其實我同二五都好欣賞王家衛、都好鍾意睇王家衛嘅作品，由細睇到大、都睇好多，所以拍嘅時候可能不知不覺就放咗個咁嘅機位，然後拍出嚟感覺有少少似王家衛。（算係致敬？）我哋真係唔敢講、未有資格用致敬，但可能真係不知不覺入咗血，拍嘅時候就會有啲影子出現，冇話刻意去模仿！」

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說起鳳梨罐頭，相信大部份觀眾第一刻就會想到王家衛《重慶森林》中何志武（金城武飾）五月一日過期的鳳梨罐頭，耳邊彷彿傳來經典對白：「不知道從什麼時候開始，在每一個東西上面都有一個日子……我開始懷疑，在這個世界上，還有什麼東西是不會過期的？」剛好，在《歎息橋》中Sammy（周家怡飾）決定離開之際，Kevin以過期鳳梨罐頭勉勵Thomas越過朋友的界線：「食用期限只供參考，人哋畀個日子你你就信？」與編審黃綺琳（Norris）談起這一段的鳳梨罐頭和《重慶森林》的關係，她說：「純粹係我鍾意食，不過兩位導演好鍾意王家衛係真！（寫的時候沒有想到過《重慶森林》？）無意識咁諗，同二五好早已經決定咗要用罐頭食用日期呢樣嘢，菠蘿唔記得係我揀，定係其他編劇揀，可能入血太深。」

《重慶森林》中金城武飾演的何志武的菠蘿罐頭實在太經典！（電影劇照）

作為今年憑電影《金都》奪得香港電影金像獎新晉導演的Norris，談到在《歎息橋》中自己最喜歡的一幕，她說：「我鍾意後巷細Sammy陪Thomas食煙，Sammy連點煙要吸住點都唔識，談善言好演到嗰種感覺。」她又表示導演肥波與二五的鏡頭唔易估：「次次有驚喜！最驚喜係Ken（陳奐仁飾）結局行斜路返屋企淨係影腳、仲有Joyce（衛詩雅飾）結局佢返屋企入門口淨係拍地下！」

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