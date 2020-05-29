《The King》突停播連演員都唔知？背後原因竟與新冠肺炎有關

韓劇《The King：永遠的君主》由南韓王牌編劇金恩淑執筆，找來韓流男神李敏鎬及《鬼怪》金高銀主演，全劇即將進入尾聲，然而28日卻突然宣布停播消息，原時段改成播放講述世界傳染病大流行狀態的電影《世紀戰疫》（Contagion），13集則順延至30日晚間播出，消息相當突然，甚至有相關人士透露，連演員都未被事先告知停播，感到很傻眼。

《The King：永遠的君主》原定在29日晚間播出13集，但電視台SBS卻突然在28日緊急宣布停播，改成播出講述世界傳染病大流行狀態的2011年電影《世紀戰疫》，表示「因應新冠肺炎（COVID19）確診者在近日激增，為了讓市民提升防疫意識，這是必要的措施」，解釋了臨時停播的理由。

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然而，此項消息不只是觀眾感到相當突然，根據相關人士透露，《The King》演員群也沒有事先被告知劇要停播，是在媒體報導釋出後才得知，相當傻眼，並表示：「身為大韓民國的國民，當然同意且理解為防疫作出這樣的決定，但是至少在消息公開前，應該要先告訴演員跟工作人員不是嗎？」

據悉，劇組已於28日結束最後的拍攝，全劇煞科，然而緊急停播的消息傳出後，也被外界質疑「邊拍邊播所以份量不夠，來不及播」、「是在炒話題」，對此，劇組方面澄清，劇已經拍攝完畢，正常播出完全沒有問題。

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