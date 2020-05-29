【愛回家】大小姐終回歸接龍　趙希洛任秘書為繼承人之爭添變數？

大小姐終於強勢回歸接龍集團！TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》最新一集就是大小姐龍力蓮（林淑敏飾）正式重返接龍集團，重奪財務部總監之位。大小姐之前為了跟送水輝（許家傑飾）一起，要美男不要江山，不惜放棄接龍繼承人的機會，離開公司，放下身段為送水輝打理「好爸Bar」，期間經歷不少辛酸，如今大小姐回歸，是不少觀眾期待的畫面。

大小姐架勢回歸，是觀眾期待已久的畫面，非常有台型。（影片截圖）

大小姐因為離開接龍而跟爸爸大龍生（羅樂林飾）反目，劇情不時交代二人表面上不和，但實際上父女情重，多次暗中幫助對方，大小姐早前更瞞住大龍生暗中捐肝給對方，之後被大龍生發現，從而體會到女兒對自己的愛，一度請求大小姐回接龍幫手，不過大小姐希望爸爸能接受送水輝，但對方一口拒絕，所以回歸一事沒有下文。

大小姐之前因為爸爸仍不能接受送水輝而婉拒重返接龍。（影片截圖）

大龍生一直都知道大小姐才是幫自己打理生意的最佳人選，加上三太（樊奕敏飾）接管財務部後不務正業，大龍生看不過眼，革除對方職務亦親自上陣兼任財務總監。但他身體本來就愈來愈差，因忙於工作體力不支暈倒，而開出超高要求的招聘廣告，全世界亦只有大小姐一人勝任，於是她前往應徵並順利獲聘，強勢回歸接龍重掌財務部。

大小姐這句說話，似乎深藏玄機，死敵白天娥的前任秘書來擔任自己的秘書，大小姐如何安心？（影片截圖）

大小姐穿上珠片裙架勢歸位，接龍上下都熱烈歡迎她的歸來，她的第三代秘書由龔燁（張景淳飾）舊情人、熊若水（呂慧儀飾）情敵May（趙希洛飾）擔任，她初見May便問：「你是白天娥請回來的？」從這句說話，可以看出May以後的日子非常艱難，因為她與二、三房爭奪繼承人之位，May是三房白天娥所請的秘書，大小姐對她始終難以放下戒心。大小姐首天上任便給May下馬威，在眾人面前篤她魂精。雖然大小姐篤秘書下屬魂精是長久以來的習慣，不過前兩代秘書Mandy（謝芷倫飾）、垃圾清（周梓盈飾）都是有一點傻更更兼簡單易控制，但May卻是三人之中實力最強的，醒目圓滑，相信不曾受過這種委屈。May絕對是一個不容忽視的厲害角色，未來她會否如前兩代那麼忠心，還是會因大小姐的不信任而靠向二、三房，會否影響繼承人之爭的變數，還有待未來劇情分解。

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