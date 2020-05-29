【早霸王】男友因經濟壓力分手　森美：行路、散步唔使錢

森美同Marco小學雞喺節目中鬧交，搞到女聽眾復合無望。

一連兩日都出現喺《早霸王》嘅女聽眾阿婷，由於想同男友復合，所以想喺「答案之歌」環節尋求幫助，但結果被轉介至「你知道唔知道有人掛住你」。阿婷同男友拍拖兩年多，她指男友之前總係將自己擺喺第一位，直到畢業後，由於社會話題加上疫情，男友至今都未搵到工作，反觀阿婷因為手作仔而有一定嘅收入。

男友因經濟而感到壓力，最後搞到分手。

為咗減少開支，阿婷男友提出一個月見一次。「我唔嫌佢無錢因為自己都唔係大使，當然我都覺得佢都有問題，但我自己都有反思。我係好需要人陪，妥協一個月見一次時我都覺得好委屈，但可能咁令佢覺得我迫佢。」至於分手導火線，阿婷話喺520當日，本身約咗朋友免費幫佢同男友影相，但男友喺拍攝前夕通知阿婷搵到臨時工，所以唔可以喺520當日同佢影相。阿婷當下因為太嬲而講咗句「你唔出現就分手」 ，結果男友如佢所願……為此，森美認為雙方都有錯，並指阿婷其實可以自己搭車去搵男友，過程可能會辛苦啲，但最後都一定會有好結果，又指「行路、散步都唔使錢」

女聽眾成日嗌分手，最後真係被飛，怪得邊個？不過佢就好肯定唔係因為第三者。

阿婷致電「你知道唔知道有人掛住你」時，其實已經喺男友屋企樓下stand by，仲話如果肯原諒自己的話，就即時衛上去，但萬一情況唔理想，都可以用「拎返啲嘢畀佢」做藉口……成件事好似好理想，直到森美接通阿婷男友Nathan，聽到對方表示喺屋企煲美劇時，快快講咗句「即係Dunkirk果啲」，繼而Marco溫提「佢（Dunkirk）係英國㗎」，二人開始鬧交，而Nathan或者因為二人太嘈而收咗線，之後再打都無接電話……最後搞到阿婷要喺大氣電波中留言：「我愛你，一直要你滿足我嘅要求，以為係正常，但原來我都要做返啲野，你都知個個都就我……成日講分手係我衰，點知真係狼來了，希望你俾多次機會我啦。」