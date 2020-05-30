伍家謙親為龍鳳胎改名遲拎出世紙：以「思」作兄妹聯繫

恭喜伍家謙榮升爸爸！網民留言祝福。（FB截圖／伍家謙）

中國人俗語有句說話「唔怕生壞命，最怕改壞名」，父母為仔女改名都會費盡心思。前體育主播伍家謙上個月榮升爸爸，太太誕下一對龍鳳胎，呢日佢就喺IG透露自己遲咗幫仔女攞出世紙：「當然唔係唔記得，而係因為一路都未決定到小怪獸s 個中文名。」

伍家謙喺IG分享幫仔女改名經歷。（IG：@vinceng88）

原來龍鳳胎改名都有唔少波折，伍家謙本來想叫爺爺出手，之後諗住太太大學主修中文，文字造詣好啲，但大家都屬意將任務交俾爸爸：「期待還期待，到真正實行嗰陣，要考慮嘅嘢遠比想像多。想有意思，但要顧埋平仄；要諗用字，又要睇下有冇歧義；因為一次過改兩個，所以想兩兄妹個名可以有啲關連。另外我哋仲要過風水師傅嗰關，所以，係真係可以諗爆頭嘅。老實講，關於個名，我諗咗超過五十對組合，但係唔係自己唔滿意，就係畀風水師傅話筆畫唔啱；我始終堅持意思最緊要，又要兩個名有關係。」

伍家謙喺IG公佈仔女中文名，叫思行及思齊。（IG：@vinceng88）

最終伍爸爸幫囝囝改名「思行」：「希望阿仔無論未來做乜，都必先思後行。」而囡囡就叫「思齊」：「希望阿女向好嘅人好嘅事學習，從而成為一個更好嘅人。」兩兄妹都用上一個思字：「以『思』作為阿哥細妹嘅連繫，望於亂世之中，佢哋可以透過思考保持清晰頭腦，懂分黑白，明辨是非；兩個嘅英文名都以”A”起首，就純粹咁橋啫。記住，開心健康，善良正直，比考A考第一重要太多。成長於今日香港唔容易，但條路再難行，爸爸媽媽都會陪你哋一齊行。」