【潮流日常】39歲蔡依林皮膚緊緻透亮　6招保持少女狀態

台灣天后蔡依林（Jolin）出道20年，今年已經39歲，但歲月似乎沒有在她身上留下痕跡，皮膚依然非常緊緻透亮，每次分享自己的素顏相都會引起轟動，就連她自己都相當自豪：「素顏最滿意的部分，應該是看起來年紀蠻輕的！」究竟Jolin是如何維持少女狀態的呢？

Jolin快將40歲，但從她的近照看來，外型依然非常少女，而且比20歲時更美麗！（IG圖片／jolin_cai）

以下總結6個Jolin在不同場合分享過的保養秘訣：

一、因應自己身體情況制訂專屬餐單

每個人的體質不一樣，對不同的食物的反應也不一樣，吃對適合自己食物，可以令身體和皮膚保持在更佳的狀態，有效延緩衰老。Jolin會固定諮詢營養師，依照自己的身體狀況來調整飲食，但是主要還是以清淡為主，減少糖、鹽、油的攝取。

二、足夠睡眠防止肥胖

Jolin過往是工作狂，如今她會避免過度熬夜，盡量睡夠6至7小時，因睡眠不足讓下半身肥胖。流行病學統計發現，身體會因為睡眠不足導致體內的「瘦體素」濃度降低，而「飢餓素」分泌會增加，促進食慾而導致肥胖。

保持足夠睡眠，可以防止肥胖！（IG圖片／jolin_cai）

三、去黑眼圈秘技

一雙經常突然出現的黑眼圈是Jolin唯一不滿意的地方，她曾分享自己的去黑眼圈方法：熱敷雙眼，然後用食指指節從眉頭一下一下慢慢按壓到眉尾，再按壓下眼位置重回到眉頭，Jolin強調重覆多次才有效。

四、保持雙唇嬌嫩

唇紋太深容易顯老，保持嘴唇嬌嫩更顯年輕，所以Jolin對唇部保養也非常在意。她避免選用特別難卸的款式，用眼唇專用的卸妝用品，在睡前擦上厚厚一層護脣膏，這就是她保持雙唇柔嫩平滑又沒有唇紋。

蔡依林的皮膚和身材保養得非常好，緊緻透亮，如同少女的肌膚。（IG圖片／jolin_cai）

五、簡化護膚程序

Jolin認為使用太多保養品，反而讓肌膚無法呼吸，造成肌膚負擔，所以當她的皮膚狀況不錯時，會減少使用一些保養品。Jolin覺得比起保養，她更注重卸妝與清潔，令肌膚不容易老化。

皮膚狀態好時，Jolin會簡化護膚程序。（IG圖片／jolin_cai）

六、善待自己

Jolin過去對自己要求極高，常常逼自己做到最好，雖然如今她並沒有降低對作品的要求，不過她已經放下過去「工作狂」的態度，更懂得善待自己、愛惜自己，她說：「有時間就去玩、去旅遊！」雖然平日嚴格控制飲食，不過偶爾也會放鬆一下，吃自己愛吃的食物。更懂得給予自己放鬆的空間，可以保持年輕預防衰老！

Jolin現在更懂得善待自己，這是保持年輕的秘訣！（IG圖片／jolin_cai）

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