少爺占唔只撞樣陳冠希老婆秦舒培　仲神似台灣超級男神

好多人同少爺占撞樣。（IG/ @jimyan）

陳冠希太太秦舒培經常在IG分享與女兒的生活日常，早前她上載了一張近照，身穿粉藍色裙的舒培在陽光的映照下一臉笑容，非常少女。不過網民就話她似足商台DJ少爺占，阿占仲收到十個私訊指他們撞樣。其實同少爺占似樣的又點只陳冠希太太，所以他在IG舉辦了名為「地球上最似少爺X」的選舉，仲歡迎大家投稿。截至今日（30/5），少爺占揀選了六位讀者的投稿，並叫大家踴躍投票。你又覺得邊位最似呢？

少爺占同陳冠希太太又真係似樣。（IG/ @shupeicute）

點撃睇下有幾似：

+ 4 + 3 + 2

第一位：法國網紅Leeloo

少爺占都話：「連我自己都以為係我，我就是我，十萬個當中只得一個」，網友同圈中好友Aka、DJ麻利等都話「勁似」。原來網紅Leeloo已為人母，她雙頰凹陷，五官輪廓較深，同少爺占真係極度相似。

+ 7 + 6 + 5

第二位：倫敦品牌模特兒

女Model擁有深邃五官，眼睛同鼻子有少許似少爺占。少爺占評語：「點解全部都係女人？定係男扮女人？好亂。」

女Model擁有深邃五官。（IG/ @temperleylondon）

第三位：黃慶堯

黃慶堯是自由身演員，17歲時參加《亞洲星光大道2》入行，後來到演藝學院修讀戲劇，畢業後投身舞台劇界。少爺占評語：「終於有個男人似我。」

黃慶堯是自由身演員。（IG/ @jimyan）

第四位：封面人物

有網民在巴黎的書店中發現，其中一本書所繪畫的封面人物，無論是面形和神態都有幾分似少爺占。少爺占評語：「呢個都係似TB豪子嘅其實，當然都似我，只可以話我個樣好親民，好有觀眾緣。」

其中一本書所繪畫的封面人物。（IG/ @jimyan）

第五位：何潤東

何潤東2013年在劇集《璀璨人生》的劇照，驟眼看加上這個回眸，的確有點似少爺占。少爺占評語：「終於搵到一個係似我，但係唔似豪子嘅。冇錯，佢就係岡本教主！」

何潤東2013年在劇集《璀璨人生》的劇照。（IG/ @jimyan）

第六位：日本街頭受訪者

有網民Cap了日本電視的畫面，節目中的受訪者面形同五官都激似少爺占，仲話等了一年終於有機會Send出來。少爺占評語：「如果畀我去日本住一排，就係呢個樣啦……大家好，我係堂本乾。」