飛虎之雷霆極戰｜馬國明吳啟華內地拍劇被誘上酒店房：晚晚都派呀

新劇《飛虎之雷霆極戰》集合一眾型男，早前馬國明、王敏德、吳啟華及陳山聰齊齊上邵氏特備節目《Tiger’s Talk》，接受伍詠薇同林盛斌（Bob）訪問。四人在節目中大談遇上壞女人的經歷，當中馬明同吳啟華更大爆在內地拍劇期間有女演員主動埋身，甚至誘他上酒店房！

由馬國明飾演的丁Sir是A Team成員。（劇照）

吳啟華在劇中飾演警務處處長。（劇照）

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馬明出名「天然呆」，但當他遇到女演員主動埋身，反而就好警覺！他在節目中透露在內地拍劇期間，曾有女演員主動給房間號碼誘他上房：「我梗係唔會去啦，一定唔會，一陣間入去成班麻甩佬捉你黃腳雞！通常都係跣你，佢唔係愛你。主動到咁梗係唔會啦，我覺得係裝我多過真係愛我。有啲想報警，幕前嘅，唔講邊個啦。」

馬明大爆在內地拍劇期間，曾有女演員主動給房間號碼誘他上房！（YouTube影片截圖）

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聽完馬明大爆料之後，同場的吳啟華隨即爆出更驚人的消息：「我聽到一啲係直情成組人都派晒，連攝影師都有呀，仲要晚晚都派！」他還笑言這位女演員好「得」，伍姑娘隨即問道：「仲要係女一嚟嘅？」雖然吳啟華沒有承認，但就直指對方是萬人迷：「可能你哋少返大陸拍啦，喺大陸嘅劇組裏面好多人都識佢嘅，我就唔會鍾意呢啲人，佢畀我我又唔會理佢，但我知道係真嘅。」不過阿Bob同伍姑娘就問道：「如果佢净係畀你呢？」吳啟華竟然表示：「咁呢，就可能會考慮喇。」

吳啟華透露曾有「萬人迷」逢人就派房號！（YouTube影片截圖）

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馬明同吳啟華在節目中大爆料，即時在網上掀起熱議，網民紛紛猜測他們口中派房號的女演員身份！其實近年TVB有不少劇集都在內地取景拍攝，包括《白色強人》、《賭城群英會》、《宮心計2深宮計》等，曾經合作的女星包括唐詩詠、佘詩曼、胡定欣、楊怡等，不過馬明透露與這位派房號的女演員不熟，相信不是這幾位。而吳啟華近年積極在內地發展，參演過不少內地劇集，有網民指他曾合作過的一線女星有劉詩詩、古力娜扎、唐嫣等，究竟這位萬人迷是誰，就只有當事人才知道了！

古力娜扎都有嫌疑？（微博@娜扎工作室）