《銀河守護隊》導演James Gunn自爆係港產片狂迷：邱淑貞係我女神

荷里活導演James Gunn因執導《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy)和《自殺特攻:超能暴隊》(The Suicide Squad)等多套Marvel電影而聲名大噪。近日這位名導就參加了一個「30天電影挑戰」(30 Days Challenge),連續30日分享電影的題材。

來到第16天的題目「A Film that is personal to you」(對自己最有意義的電影),他竟然揀選了一套1992年上映,由邱淑貞和任達華主演的香港三級電影《赤裸羔羊》。