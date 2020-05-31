《銀河守護隊》導演James Gunn自爆係港產片狂迷：邱淑貞係我女神

荷里活導演James Gunn因執導《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）和《自殺特攻：超能暴隊》（The Suicide Squad）等多套Marvel電影而聲名大噪。近日這位名導就參加了一個「30天電影挑戰」（30 Days Challenge），連續30日分享電影的題材。 來到第16天的題目「A Film that is personal to you」（對自己最有意義的電影），他竟然揀選了一套1992年上映，由邱淑貞和任達華主演的香港三級電影《赤裸羔羊》。

《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）和《自殺特攻：超能暴隊》Suicide Squad）的導演James Gunn。（IG@jamesgunn）

James Gunn解釋自己為什麼喜愛《赤裸羔羊》。（IG@jamesgunn）

帖文中，James Gunn就講到，自從1992年在紐約一間戲院看過《赤裸羔羊》之後，就愛上了香港電影：「霍耀良執導的電影中的血腥、動作、性元素震撼了我。邱淑貞變成了我的女神，而任達華就成為了我想變成的人。」他特別提到，當其時美國還不是十分流行香港電影，所以他花了很多時間在當地尋找香港電影的錄影帶（VHS），最終也在兩年之內收藏了超過100套的香港電影的錄影帶。

由王晶編劇和監製，霍耀良執導的《赤裸羔羊》，在北美等地的錄影帶市場有很高知名度。（網上圖片 / 《赤裸羔羊》）

James Gunn表示，這些錄影帶對他電影製作以及敘述故事方面有很大幫助，還說：「如果沒有看過《赤裸羔羊》，就不會去收藏這麼多香港以及亞洲電影，也不會有現在的《Guardians of the Galaxy》和《The Suicide Squad》。」

估唔到James Gunn係港產片Fans。（網上圖片）

《自殺特攻：超能暴隊》（The Suicide Squad）也是James Gunn的得意之作。（網上圖片）

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