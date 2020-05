吳彥祖分享當爸爸感動一刻　激罕公開7歲寶貝女Raven靚樣

現年45歲的型男吳彥祖(Daniel)與混血名模Lisa S.結婚至今10年依然十分恩愛,早前他就於IG出post公開向太太發表愛的宣言,非常之sweet。

Lisa於2013年為他誕下寶貝女兒Raven,一家三口生活幸福,不過為保護女兒,作為父母的他們絕少讓女兒的樣子曝光,只曾在女兒很小時候公開過她的樣子。

不知不覺Raven昨日(30/5)已經7歲大喇,Daniel為了賀囡囡生日,罕有地於IG發布一張從未曝光照片,是他7年前在產房陪產時留影,分享自己爸爸的感受,更有Raven的初出生模樣。

兩人結婚十年。(Lisa S.IG)

相中的Daniel身穿防護衣,他把口罩拉下,輕托住眼仔還未張開,正在擘大口喊的Raven,剛剛當爸爸的他笑得很開心,相片的後方還有剛分娩完仍睡在產床的Lisa S.,她遠遠望着鏡頭成了這張全家福。

Daniel於帖文表示:「7 years ago you stormed into my life and changed me forever. Happy 7th Birthday to my little Raven! You are growing up too fast! (7年前妳闖進我的生命,從此永遠改變了我,我的小女兒Raven生日快樂,妳成長得太快了!)」而他早前在母親節翌日就激罕地於微博post了他一家三口的照片,悼念他的媽媽,讓女兒的靚樣曝光了。

Daniel早前公開向太太發表愛的宣言。(吳彥祖ig)

點擊下圖逐格睇Daniel個囡囡Raven的靚相,以及他和太太Lisa的靚相: