【降魔的2.0．劇透】C君終要與海魔一戰　最後都係搞唔掂

《降魔的2.0》第二十集劇透

《降魔的2.0》上回講到，芷若（黃智雯飾）逐漸變得虛弱，反而擔心馬季（馬國明飾）、貝娜（劉佩玥飾）的安危。馬季察覺眼前的景象有異樣，推斷與貝娜跌進被刻意製造的靈異結界。馬季欲收伏怨靈Jeannie（陳瀅飾）返回現實，豈料，一切都在他意料之外……風獅爺、芷若趕到貝娜母校打探馬季行蹤；貝娜終於說出心底話，全因捨不得離開馬季。然而，貝娜不再自欺欺人，放下執念，誠心祝福馬季與芷若。貝娜向眾人道別，馬季亦放低對貝娜的悔疚。魔音捲土重來，風獅爺、偉豪（胡鴻鈞飾）各自心知不妙。

小馬知道中咗圈套。（《降魔的2.0》截圖）

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最新一集《降魔的2.0》內容，偉豪查出勞斯（麥凱程飾）失蹤前曾與阿花（譚凱琪飾）見面；風獅爺往找海魔，可惜欲勸無從。芷若有感馬季、貝娜情根深種，黯然神傷。風獅爺藉機封印芷若的天眼，令她從此切斷與靈界的一切。勞斯受魔音作祟，失去理智，更成為殺戮機器要降伏偉豪，卻因而令偉豪魔性大發，勞斯不敵身受重傷……萊斯（鄧佩儀飾）與魔鬼交易的大限將至，偉豪看穿勞斯只想一心尋死，萊斯大惑不解。海魔向偉豪透露與降魔人天宇的秘密，及後更誤打誤撞下得悉馬季是降魔人。

芷若有感馬季、貝娜情根深種，黯然神傷。（《降魔的2.0》截圖）

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