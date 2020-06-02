【降魔的2.0．劇透】穿越時空重回七百年前　豪仔同海魔早有關係

《降魔的2.0》第二十一集劇透

《降魔的2.0》上回講到，偉豪（胡鴻鈞飾）查出勞斯（麥凱程飾）失蹤前曾與阿花（譚凱琪飾）見面；風獅爺（C君飾）往找海魔，可惜欲勸無從。芷若（黃智雯飾）有感馬季、貝娜（劉佩玥飾）情根深種，黯然神傷。風獅爺藉機封印芷若的天眼，令她從此切斷與靈界的一切。勞斯受魔音作祟，失去理智，更成為殺戮機器要降伏偉豪，卻因而令偉豪魔性大發，勞斯不敵身受重傷……萊斯（鄧佩儀飾）與魔鬼交易的大限將至，偉豪看穿勞斯只想一心尋死，萊斯大惑不解。海魔向偉豪透露與降魔人天宇的秘密，及後更誤打誤撞下得悉馬季是降魔人。

芷若有感馬季、貝娜情根深種，黯然神傷。（《降魔的2.0》截圖）

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最新一集《降魔的2.0》內容，馬季感到靈界將有大事發生，為保車友安全，遂叫停的士探靈團，司機大頭甚為不滿。車隊成員為賺錢執意成團，大頭藉機離間眾人，卻不知魔爪正向他們逼近。芷若失去通靈能力後，悵然若失。風獅爺感嘆芷若與天宇妻子允瑩的遭遇相似，不願她牽涉靈界恩怨，悄悄道別。芷若無意間發現手袋內藏一條古代手帕，並產生奇怪感應……的士探靈團在隧道口集體消失，馬季隱覺不妥，決定聯同芷若直搗隧道，竟於七百年前的漁村分別遇上阿花與偉豪！

想當年！（《降魔的2.0》截圖）

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