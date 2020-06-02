【鐵雞鬥蜈蚣】笑面虎徐忠信　讚李小龍好打過成龍李連杰

人稱大師的名武術指導徐忠信，今日（2/6）現身將軍澳電視城出席《飛虎之雷霆極戰》記者會。大師徐忠信70年開始在香港影視圈擔任武術指導，曾經與國際巨星李小龍，李連杰，成龍合作，曾參與無數影視作品至今。提到港產電影《黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣》中角色雷一笑，與李連杰好戲連場，拳拳到肉打到飛，大師接受《香港01》訪問時憶述說：「當年李連杰係少林寺出身，功夫都好勁，而我就係京派出身，有時我哋兩個打起上嚟，大家都有誤打到對方，有時我中咗拳都要表現得冇事，仲要笑笑口咁，佢俾我嘅印象係一個工作好認真嘅人。」

大師認為香港缺乏動作演員，慨嘆青黃不接，遲早被市場淘汰。（梁碧玲攝）

（雙方有否打到出火，反面收場？）大師坦言未曾發生過：「因為袁和平佢係當時武術指導，一見唔對路就會叫Cut機，指導就會出聲叫停。」（覺得三位巨星李小龍、成龍及李連杰邊個好打？）大師直言：「一定係李小龍好打，我眼見到李小龍係一個出手就到位嘅人，一嘢就會中，而成龍就係一個動作演員，但身手就非常捷靈活，而李連杰動作方面都優勝，但講實打我都係覺得係李小龍。」

大師表示同李連杰拍對打戲，少不免都會受傷。（梁碧玲攝）