盤點圈中家暴男　周永恒自認人渣最典經

前無綫音樂總監鄧智偉捲入桃色糾紛，並曾到警署報案，稱遭一名女子恐嚇；另一邊廂，鄧的正印女友向傳媒爆料曾收過鄧的死亡恐嚇短訊……情侶夫婦難免有爭拗，而過往不少圈中情侶亦因家暴而鬧上法庭。

提到「世紀大賤男」，周永恒一份有份。（視覺中國）

自認係人渣周永恒（Roy）於2014年因偷食港視小花劉依靜（Ruby），而與當時嘅老婆趙頌茹（阿Yu）發生爭拗，阿Yu被周永恒推跌，導致面部受傷，其後報案處理。被判守行為18個月嘅周永恒，喺翌年9月大鬧阿Yu位於屯門住所，吐口水用粗口辱罵外父外母，並以WhatsApp恐嚇殺死妻女及自殺，涉嫌刑事恐嚇被拘捕，最後法庭裁定普通襲擊罪成，判監兩個月，緩刑十八個月。

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崔建邦和唐詩詠離離合合，糾纏了8年，令唐詩詠浪費了不少青春。（視覺中國）

09年崔建邦與唐詩詠拍拖期間，偷食中巴混血模特兒鄺敏慧。二人關係之所以曝光，係因為鄺敏慧報警，聲稱遭崔建邦欲刪取其除手機照片、短訊不果，於是將鄺敏慧推落地，並用腳鎖頸，直至鄺敏慧交出相機，才獲准離開。經開庭審訊後，崔建邦被判自簽5,000元，守行為一年，不用留案底，而無綫亦無面暫停其主持工作。

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劉永坦言成世人最愧疚前妻黎燕珊。（陳順禎攝）

黎燕珊於92年下嫁當紅小生劉永，先後誕下一子一女，黎燕珊於2000年因受到劉永暴力對待而要求離婚，她更申請禁制令以免劉永接觸自己，04年兩人正式離婚，之後黎燕珊母兼父職獨力將一對仔女養撫成人。劉永於年初接受訪問時，坦言相當後悔當年的所作所為，更謂對不起黎燕珊。

姜皓文同殷寧真係床頭打交床尾和。

姜皓文於98年與現任太太殷寧（原名金慧英）拍拖同居期間，因戀上無綫女星陳明君而向殷寧提出分手，但一年後，殷寧被發現招待男方去自己屋企通渠，三角關係十分混亂。99年4月，姜皓文於金慧英家中發爛渣，打至對方口腫面腫，金慧英翌日舉行記者會公開自己傷勢……但最奇怪嘅係金慧英被虐打之後唔單止冇報警，並在幾個月後姜皓文拉埋天窗。

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