【刑偵日記】傳連詩雅與陳家樂韓遊撻着：年紀差唔多所以好啱傾

連詩雅（Shiga）出席她有份主演的無綫新劇《刑偵日記》（暫名）的拜神儀式，她在劇中飾演一名法醫昆蟲專家。Shiga說：「我都係第一次聽呢個職業，係法醫嘅一個專科，用昆蟲去破案，藉由昆蟲去搵到屍體嘅資料。其實我仲未深入了解，暫時未到我拍嘅戲份，不過監製話要預備要同昆蟲做對手戲，唔知係咪嚇我，我真係超級驚昆蟲。依家已經要開始練下，例如見到曱甴唔好叫，唔好兜路走。（驚唔驚要畀昆蟲爬上身？）不敢想像，我最驚就係昆蟲，但係工作都無辦法。之前周柏豪拍戲試過全裸瞓喺堆田區度，佢嘅情況更加惡劣，我視佢為我嘅一個好榜樣，要提住自己我師兄為咗拍戲可以咁做，我都要克服得到。」

連詩雅在劇中飾演一名法醫昆蟲學家。（梁露玲攝）

另外，提到她近日與陳嘉樂傳緋聞，問到兩人是否於早前一起去韓國拍旅行特輯時撻着？Shiga表示：「我哋係拍呢個特輯時認識嘅，成班人都相處得好開心，我哋年紀差唔多所以好啱傾，其他有關感情嘅嘢我唔回應喇，希望大家畀啲空間我，同埋關心多啲我嘅工作。下星期係自己有份演嘅劇首播，我都好期待又好緊張。呢段期間疫情影響咗好多人，自己有一段時間無工作，難得有機會就要好好努力。（無工作咁有無經濟壓力？）經濟壓力點都有啲，因為有出無入，我咪出少啲街買少啲嘢，其實我平時都食得好清，烚下菜食幾隻蛋白就一餐，十零廿蚊一餐。（變慳妹？）我不嬲都ok節儉嘅，但係依家會更加慳，去街市會格價。」