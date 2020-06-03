【刑偵日記】王敏奕演法醫人類學家 透露與老公曾國祥生B計劃

王敏奕 (Venus) 出席無綫新劇《刑偵日記》(暫名) 的拜神儀式，她在劇中飾演一名法醫人類學家。Venus表示：「法醫人類學家同法醫係有分別嘅，法醫係搜證用嚟呈堂，而法醫人類學家係研究屍體嘅骨頭，協助對屍體嘅還原分析，而喺演繹上，監製、編審同導演都對我好好，畀我可以演得好舒服，我個角色係一個慳家、愛惜資源、好調皮同埋好好嘅女仔，即係同我本身係好相似嘅。」而作為一個法醫人類學家，對白當然是好有難度。

Venus在劇中飾演一名法醫人類學家。（梁碧玲攝）

Venus說：「要講好多資訊性嘅對白同專業名詞，唔可以錯，所以好難，有啲戲份係喺會議室，我對住十幾廿個人講一啲要好專心先聽得明嘅嘢，講成兩三分鐘，自己都真係要消化咗先得。今次劇中嘅對白係我拍戲以嚟最難嘅一次，我都有上網查資料同埋睇書，有睇過關於屍蟲嘅書，睇完都已經唔想食嘢，所以我好配服從事呢個職業嘅人。」她又透露在劇中與王浩信有感情線：「我會同黃智雯share同一個身體嘅男人，就係王浩信，但係我哋兩個女仔係唔需要爭嘅。」提到忙於工作的她，與老公曾國祥可有生B計劃，她說：「我哋嘅計劃就係唔計劃，呢啲都好講timing，依家呢個時勢，都係專心工作先。」

Venus與王浩信有感情線。（梁碧玲攝）