Jesscia@SG台南拍旅行節目　整陶瓷「神獸」失敗變小丑

Super Girls成員蔡明思（Jessica）去年飛到台灣與當地主持蕭新亭拍攝的旅遊節目《潮玩台南》，日前已於無綫（TVB）播出，節目中Jessica玩盡台南各地，體驗當地人生活的樂趣。Jessica透露這次拍攝是她成為「人妻」前的最後工作：「節目是去年結婚前兩星期拍的，先飛去台灣做嘢，再返香港一星期打理結婚事，然後再飛去台灣舉行婚禮，非常趕忙。」

Jessica與拍檔蕭新亭學整陶瓷。

提到Jessica在節目中學整陶瓷，她笑言本來想親手整一隻「神獸」看門口：「見很多人都整得好靚，但我上了很多顏色，出來效果不是很配搭，變了一隻小丑，證明我是沒有藝術天份。」而拍攝時嘗盡當地美食的她，更直指會帶台灣老公再戰台南：「本身我是福建人，愛食比較甜的食物，台南食物也比較甜和濃味，甚至好多小食都係我家鄉可以食到，所以今次去台南有一種返家鄉的感覺，非常親切，而係當地都會講閩南話，他們知道我識講好驚喜。我仲講話即將嫁去台灣，做台灣新抱。」

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提到現在因疫情不能四圍飛，Jessica回想疫情爆發前去日本的事，她說：「疫情發前去了日本郊區，當地好少人，大家都不用戴口罩，現在想起要呼一啖新鮮空氣好難得，希望疫情快點過去，大家可以不用再戴口罩，而且夏天到戴口罩出街都幾辛苦。」