Coffee鼓勵女性當自強遭網友嘲諷　霸氣反擊：我唔鍾意靠男人

Coffee幫囝囝開設IG，但佢話只為紀錄成長，囝囝兩歲時會全面退出。（IG圖片)

Coffee林芊妤YouTube頻道訂閱人數突破100萬，成為第二位榮升「百萬YouTuber」嘅香港藝人，喺社交平台不時分享工作與家庭生活點滴嘅佢，日前上載同囝囝合照，並發文表示感恩事業與家庭兼顧係一件很幸福嘅事，並謂想要取得平衡其實甚有挑戰性，又鼓勵自已同時，亦叫各位萬能媽媽努加油。Coffee嘅發文獲不少網民點讚，並指從中得到不少力量，但其中一位網民就留言指Coffee老公有錢，屋企又有工人，根本就係少奶奶，並謂：「賺錢買花戴，點會兼顧唔到，講笑咩」

Coffee的老公翟志荣係澳洲出身嘅馬來西亞華裔，現於香港銀行任職高層。二人於2018年低調結婚。(IG圖片)

Coffee早在2012已經考獲國際瑜伽導師認可資格，係圈中知名瑜伽導師，唔少藝人都係佢學生，此外，她亦不時拍片免費教授瑜伽運動，對於網民留言發言，佢亦都一一細心回答，故對於被指「賺錢買花戴」十分不認同，並以長文回覆該名網友，Coffee先否認老公有錢，並指自己與老公財政政獨立：「就算老公自己都堅持有自己事業，我唔鍾意靠男人，同埋自己嘅錢先使得開心，所入我賺錢並唔係買花載，但工作都唔一定淨係為咗錢咁膚法。」Coffee指現代女性擁有自己嘅事業既可獲得尊重，又可以有滿足感，「我賺錢多過我老公，我老公都好引以為榮」

Coffee不時經常拍片教授如何保持美麗的身材。（林芊妤IG圖片）

Coffee又指就算有工人姐姐並不代表不用照顧小朋友，因為小朋友需要陪伴與教導才能健康成長，仲話呢啲係金錢都買唔到，最後更叮囑網民要諗得長遠啲。Coffee嘅回覆引起不少媽媽嘅同感，她接受《香港01》訪問時，笑言自己收入時多時少，唔算隱定，但整體來說係比老公賺得多，問到賺得多是否代表老公唔使比家用，Coffee就話:「佢無俾架」並指完全唔介意，因為享受使自己錢嘅感覺。

【專訪】Coffee拍片教瑜伽滿足多於成就：我唔係神醫