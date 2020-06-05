山下智久進軍荷李活？簽韋史密夫公司　HBO劇《極地闇殺》任要角

山下智久在HBO全新的生存驚悚影集《極地闇殺》（The Head）飾演天才微生物學家，遠赴冰島和西班牙拍攝，挑戰全英文對戲，他接受訪問表示最難忘的經驗是，在開拍前導演特別安排曾演出《蘇格蘭女王：爭名奪后》（Mary Queen of Scots）的Katharine O'Donnelly與他約會，他說：「我們兩人就像戀人一樣獨自度過一天。而這也幫助我跟Katharine在拍攝開始時，能更快熟悉彼此並進入角色。」

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山下智久為了這個角色，將整個劇本徹底讀完，同時試圖理解真實意涵，也找空擋和製作人聊了一下，讓對白能更適合自己。很幸運的是，他之前曾在日本作品中飾演過生物學家，而這在某種程度上也幫助了此次的演出。至於這次的角色什麼特徵和自己最像，他表示沒有像角色有過很深的傷痛，但曾有人說過山下智久彷彿乘載著一段故事，但他認為最大不同的是角色的言行比他犀利多了。

山下智久分享在拍攝方面，導演有時喜歡使用長鏡頭，而且中間不嗌Cut，說道：「所以我們有時需要演出20甚至30次，這有時候真的很難。」他提到有幾天是拍夜戲，他從晚上6點到現場，一直到凌晨5點左右才拍攝結束。「我第一場夜戲是在我抵達當地僅一個星期左右，這其實很有挑戰性。如果我必須選擇一個最難忘的經歷，那就是導演有一天沒有拍攝任何東西，因為他花了很長的時間與某些演員討論並達成共識，而當天我其實是在旁邊準備要拍下一場戲，結果那一天我什麼都沒有拍到。」

已擁有高知名度的山下智久在西班牙的特內里費島拍攝時，沒有人認出他，對此他非常享受。表驗經驗豐富的他目前已跟韋史密夫（Will Smith）旗下的製作公司Overbrook Entertainment簽約。對於未來規劃，他抱持著開放的態度，坦言：「只要能與優秀的夥伴合作，我都會願意參與，因為他們總是抱持著高度的熱情並且能做出有趣的作品。」該劇將於6月12日在HBO頻道首播。

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