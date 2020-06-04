李榮浩以新歌作生日禮物　歌詞憶與楊丞琳曖昧期的甜蜜點滴

今天是楊丞琳的36歲生日，李榮浩連續第六年在零時公開向她送上生日祝福，從「我家少女」、「我家女孩」到「老婆」，能看出楊丞琳在他心目中的位置。今年更加特別，老婆雖然不在身邊，但他寫了一首歌，作為生日禮物。

楊丞琳在生日這天激罕Po與老公及狗仔的一家三口合照，非常Sweet！（IG圖片／Rainie77）

李榮浩在楊丞琳生日前一日推出新歌《在一起嘛好不好》，在社交網站宣傳，留言說：「你有沒有在不知道對方喜不喜歡你的情況下，躺在床上翹著二郎腿，不自覺的嘴角上揚 一邊等著資訊，一邊翻看聊天記錄過，我有過，所以我寫了這首歌，今晚12:00 準時上線，是甜的。」等到淩晨12點開播這首新歌，看來就是送給老婆的生日禮物。

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歌詞寫的，正是李榮浩當年追求楊丞琳時的點滴和心情，非常有畫面。「翻聊天記錄等資訊等著你回／困也不睡」，你有沒有跟他一樣，在愛情萌芽的初期，還未確定對方的心意，在訊息一來一回之間，在等著對方忙完的空檔，翻著電話，翻看聊天記錄回味每一個訊息，嘴角不自覺上揚，等到凌晨也不捨得睡覺。

李榮浩於台灣小巨蛋開演唱會時，邀請楊丞琳擔任嘉賓，期間驚喜獻吻的一幕成為了熱話。（VCG）

「昨天說我討厭今天準時赴約／還嘟著嘴」，李榮浩猜大概楊丞琳也是喜歡他的吧，終於他鼓起勇起，牽起她的手「我牽你手就走／你生氣卻沒有鬆開手」，她沒有鬆開手，「昨天我說最喜歡的女孩子的性格／是你的／我們在一起嘛好不好／我們在一起嘛好不好」，他們的愛情也從此開始。

楊丞琳一向害怕公開戀情，但李榮浩改變了她，如今二人不時在網上互動放閃。（IG圖片／lironghao85）

「也許我話不會說也是一種深刻」雖然作為一個音樂才子，寫歌了得，但李榮浩在現實中不太擅辭令，不過他都用行動來打動楊丞琳，「以後的晚餐不再坐你對面／只坐你身邊／最甜的爆米花放在最上面／你拿著方便」，在每個最微小的事情上，都以對方行先，就是李榮浩對楊丞琳的愛。

「絕不會讓你／受半點的委屈／我可以」，不讓楊丞琳委屈，即使自己委屈也毫不在意。2015年，才正式出道約兩年的李榮浩，他的微博Po出他跟楊丞琳的貼臉照，照片後來秒被刪除，外界傳出陰謀論，說是新人要借天后上位，但實情卻是楊丞琳用李榮浩的手機將照片傳給自己時不小心發到微博上。李榮浩遭到外界瘋狂非議，這對於一個新人的星途來說，可以非常致命，但他卻要楊丞琳什麼都不要說，他獨自承擔所有批評，令楊丞琳更加欣賞他。

李榮浩為了保護楊丞琳，即使承受外界的批評也不介意。（微博圖片／李榮浩）

幾年來，李榮浩憑藉自己的才華和實力，晉身一線音樂人，拉近了楊丞琳的距離，用誠意將對方娶回家，新婚第一年，他為她寫了這首專屬的表白歌，即使一起5年了，即使已經結婚了，仍願意為對方花心思，這就是李榮浩讓楊丞琳放心嫁的原因。

李榮浩多年來以誠意打動楊丞琳，成為她最後一任男朋友，成功娶她回家。（IG圖片／lironghao85）