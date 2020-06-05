【潮流日常】神田Uno曬奢華鞋履激嬲減薪員工　紅底鞋有何魔力？

45歲日本女星神田Uno長居最討厭女星排行榜，因為她非常愛炫富，經常高調大曬自己的富貴奢華生活，在新冠肺炎疫情期間，神田Uno在YouTube開設新Channel，繼續拍片曬命，將炫富版圖拓展至YouTube，但因此而引起其實業家丈夫西村拓郎公司旗下員工不滿。

因為肺炎疫情影響，神田Uno老公彈珠店生意大受打擊，員工的薪酬大減六成，但老闆娘卻在網上炫富。（IG圖片／unokandaofficial）

神田Uno早前在YouTube拍片大曬其20多雙奢華名牌「紅底鞋」Christian Louboutin珍藏鞋履，激嬲丈夫公司員工，事緣因為肺炎疫情影響，西村拓郎開設的彈珠店生意大受打擊，據悉員工的薪酬在停業期間大減六成Christian Louboutin，年輕一代員工一月大約只有10萬日圓（約7,120港元）薪酬，甚至不足以買一雙。公司要員工減薪與共渡時艱，但同一時間老闆娘卻無視員工心情公開炫富，難怪大家會嬲呀！

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Christian Louboutin被譽為世界上最奢華的鞋履品牌，標誌性的「紅底」，不需要Logo就可以令人一眼認出品牌，由Christian Louboutin於1992年創立。紅色鞋底隨着女人的搖曳步伐約隱約現，令女人着迷，男人心動，設計充滿女人味同時風格大膽而不受限，不少王室成員、女星都是他的信徒，包括摩洛哥公主Caroline、Cameron Diaz、Nicole Kidman、Sarah Jesscia Parker、Jennifer Lopez、Taylor Swift、Anne Hathaway、Miranda Kerr、Lady Gaga、Victoria Beckham等。

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神田去年就曾於IG post了她帶着7歲女兒搭乘老公的私人直升機，到山梨縣富士五湖只為參加女兒小提琴班集訓活動。更多神田Uno炫富圖片：

神田Uno經常坐直升機出入。 （IG圖片／unokandaofficial）