麥明詩否認新工悶欲回巢拍劇：現時工作充實有意義

去年11月離巢嘅麥明詩，近日有消息指佢已經有意重返無綫。（louisa_mak@ig圖片）

麥明詩去年放棄做無綫親生女，改簽一年一騷合約，並投身全球數一數工嘅顧問公司McKinsey做OL上班族。有指麥明詩現時月薪約4萬，比一般打工仔人工略高，但對比起過往無綫花旦收入確係有一定差距，今年初她驚喜現身《後生仔傾吓偈》500集節目時，曾分享任職OL嘅心情：「而家收入大幅下降，去做呢份工先明白打工仔嘅辛苦，每日都要七點幾起身，雖然有時拍劇都會早起身，但而家係日以繼夜唔會完。」其後好姐妹馮盈盈問到「幾時返嚟？」仲講笑咁話睇好佢會以高層身份返無綫，當時麥明詩嘅回應係「都有呢個可能」。

有指麥明詩喺導演葉念琛生日會上，主動向樂小姐表示有意重返娘家拍劇。（Iyiplinsum @IG圖片)

日前有報道指麥明詩嫌OL人工低同悶，所以有意重返娘家，並在3月中出席導演葉念琛生日會時，主動向樂易玲提出想拍劇一事。日前有傳媒影到麥明詩同同事有講有笑買外賣，但當問提到人工低又悶時，麥明詩未有否認，只說專注現時事業，若然大台有朋友需要她，她亦願意出手幫忙。對於回巢一事，麥明詩於IG Story上發文否認，並指：「勤力返工嘅冇乜邊個唔辛苦，但係有付出先有收獲，現時工作充實有意義。」之後麥明詩提到想繼續現時嘅專業事業，並希望傳媒可給予空間，最後更指「日日返工係唔會有時間扮靚，連頭髮都冇時間梳，批評打扮冇乜意義。」

麥明詩曾經話轉工除咗為搵老公之外，其次係想發展可持續性事業。(louisa_mak@ig圖片)

麥明詩2018年時拍嘅劇集《殺手》將於6月底播出，唔知到底佢會唔會幫手宣傳呢？（資料圖片）