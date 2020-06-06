【早霸王】男聽眾被分手後展開新戀情　竟變一腳踏兩腳點收科？

森美同Marco上星期因鬧交搞到女聽眾箍煲失敗，今個星期兩位幼稚王又鬧。（影片截圖）

男聽眾Danny話自己因為出軌而激嬲女友，希望可以藉《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」環節氹返對方。之不過，其實Danny所謂嘅出軌其實都有少少無奈：「去年8月同女友嘈交後，佢話分開兩個月冷靜下，咁男人就係咁蠢，兩個月都無搵佢，而佢亦都可能因為仲嬲緊，所以兩月之後都無搵我。」由於Danny以為戀情無疾而終，加上有其他女子出現並加以安慰，於是新戀情又開始了，仲好快發生埋關係……「直到11月時，喺朋友婚禮上重遇佢，我先發現自己最鍾意同最想要係佢，但因為自己拖拖拉拉，最後係新女友喺前度IG講晒成件事。」新舊女友終於知道對方存在......

女友喺冷靜期後無表示，令男聽眾以為被分手。（影片截圖）

聽到Danny嘅情況，森美似乎十分同情，仲話自己都試過。「唔係話男人無錯，但當舊嗰位返嚟嘅時候，你要決定到底同新定舊一齊，而唔係一腳踏兩船，不過我明白係好難。」 Danny坦言「本身唔應該俾呢件事發生，但男人就係咁」，所以最終傷害了女友，他又指自己之前日因小事而激嬲對方，但如今已盡量做到最好，同時為了增加對方信心，會頻頻主動報備自己行蹤。「前排book晒酒店買埋花同佢慶祝拍拖周年，佢都滿意，但有時都會拎返出嚟講。」森美聞言後，直指：「到你臨死之前都會講，因為呢個係懲罰。」

錯的時間遇上錯的人，森美都話好明白。（影片截圖）

電話接通女友Zara後，Danny十分有誠意咁道歉，仲承諾會改過自生，並謂「以後都好好對你，希望繼續可以同你落去。」但女友嘅反應有少少猶豫，最後仲話「睇下點先啦……」睇嚟Danny都係要繼續努力啦。