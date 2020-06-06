劉愷威被爆與細19歲的中國第一校花相戀　當眾攬實新歡表現親暱

現年45歲的劉愷威與內地女星楊冪於2018年12月離婚後，回復單身的他感情生活似乎一片空白，他只與湯洛雯傳過緋聞但女方已作出否認。相反他的前妻楊冪就多次與內地男星魏大勛傳出緋聞，疑幻似真。直至早前劉愷威就被爆出與有「中國第一校花」之稱的內地女星陳都靈相戀，對方比他年輕19年。網上更流傳一段他於去年45歲生日時，當眾攬實女方的片段。

劉愷威與楊冪於2018年12月離婚。(vcg)

有消息指，劉愷威與現年26歲的陳都靈是因為合作演出劇集《這就是生活》時撻着，兩人戲假情真，繼而發展地下情。近日網上流出了一段視頻，時間背景是去年10月劉愷威獲該劇組於片場為他慶祝45歲生日時拍攝的，他身穿西裝拿着鮮花，當陳都靈來到他身旁，工作人員便拍拍他的膊頭示意，他隨即單手攬實女方的肩膀，期間兩人又不時咬耳仔，表現親暱。

有傳劉愷威與陳都靈相戀。(微博截圖)

網民都指他們的甜蜜互動儼如一對熱戀中的情侶，紛紛認為這次是劉愷威繼楊冪之後，再一次與同劇女拍檔擦出愛火花。雖然男女雙方並未就有關緋聞作出回應，但陳都靈的工作人員已代為否認表示：「把去年劇組殺青時候的事情拿出來說，假的假的假的呀！」

劉愷威單手攬實陳都靈的肩膀。(微博截圖)

陳都靈樣子標緻加上氣質清純，她於2013年，仍是學生的她在Facejoking校花校草評選中，勇奪「女神排行榜」冠軍位置，她更是在此次評選中唯一使用證件照參與評比的女生，從而在網絡上引發關注，被網民推選為「中國第一校花」。2014年，全無演戲經驗的陳都靈，竟被蘇有朋睇中擔任由他執導的電影《左耳》女主角，並於《第24屆上海影評人獎》提名「最佳新人女演員」，演藝前途無可限量。

有傳劉愷威與陳都靈是因為合作演出劇集《這就是生活》時撻着。(微博截圖)

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