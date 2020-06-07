【星級日日瘦】莫文蔚50歲了！　零老態靠5招練成逆天長腿

美魔女莫文蔚（Karen）在她的《絕色》世界巡迴演唱會上的服裝，件件都非常性感，其中一件多一分脂肪都難以駕馭透膚水晶裝，將其好身材表露無遺。原來Karen日前已經度過50歲生日，但其肌膚依然緊緻和身材超Fit，腰身纖細，雙腿勻稱筆直，完全沒有一點老態，究竟她是怎樣做到的呢？以下是她保養身材的秘訣！

莫文蔚已經50歲了！但身材依然勁fit，身上零贅肉。（IG圖片／mokabyebaby）

靠倒立拉筋練成一雙美腿

Karen最出名的就是一雙筆直長腿，167cm的身高卻擁有104cm的腿長，有傳她曾為一雙美腿買巨額保險。而她保持美腿的方法，就是每天對空踩單車和倒立，配合拉筋，令雙腿更修長纖細。

避免做腿粗運動

Karen小時候原本想學芭蕾舞，但莫媽媽知道芭蕾對腿的壓力很大，容易導致腿粗，所以讓她學民族舞。

莫媽媽叫莫文蔚不要學芭蕾舞，因為容易導致腿粗。（IG圖片／mokabyebaby）

特別的走路技巧 邊行邊瘦

Karen連行路都有特別技巧，可以邊走邊瘦大腿，腳要走一直線，有點像模特兒們行天橋的姿勢，快步疾走，能有多快走多快，每天行20分鐘，這樣走可以瘦大腿，效果比跑步更好。

莫文蔚教你邊行邊瘦大腿。（IG圖片／mokabyebaby）

游泳令身材更加勻淨

除了倒立拉筋之外，在不太忙碌的日子，Karen每天最少游泳半小時令身材更加優美勻淨，即使工作忙碌的日子，她也會維持最少每周游泳一次。除了游泳，莫文蔚還會抽空做瑜伽，而且每天堅持在睡前做30個Sit-up。

莫文蔚每天堅持堅持睡前做30個sit-up。 （資料圖片）

重視攝取纖維維持好身材

除了運動之外，Karen在飲食方面注重攝取纖維，每天一定會吃綠色蔬菜，因為膳食纖維可以促進腸胃蠕動，排便正常令身體有正常循環，不容易發胖。

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