陳欣妍歎住雪條拍廣告　着sports bra散熱：著上身好涼爽

陳欣妍笑言再拍一輯《美女郊遊遊》都沒問題。

索女組合Double S的陳欣妍 (Shirley) 因為拍攝ViuTV行山節目《美女郊遊遊》而人氣急升，最近工作接踵而來，早前她為一品牌拍攝廣告，拍攝當日正值炎夏，攝制團隊需走遍不同大街小巷及café取景，Shirley中途更因為太熱出動雪條及電風扇降溫！

Shirley透露自己當日試了十個不同造型，當中較喜愛文青打扮和帶點sporty的健康小性感look：「今日天氣又熱又焗，身上著緊嘅sports bra就好好，好有彈性又排汗，好適合夏天做運動著；而我自己好鍾意大地顏色嘅衫earth tone，好易襯，剛才著嘅一套係麻棉質地，望落去好文青，著上身又好涼爽！」當被問到會否著情侶裝，Shirley甜笑分享有時喜歡著男裝或作中性打扮：「近年流行boyfriend style，我有時都會去買男裝或者oversize嘅衫，可以carry到型格一面。」

Shirley中途更因為太熱出動雪條及電風扇降溫！

提到拍攝日正值炎夏，還要走外景去到元朗café，Shirley則大讚該café 環境漂亮，外面的街道又似台灣，說：「我感覺好似去了一個小旅行，其實自己都有個夢想，一直都想開間café，呢間café 感覺好文青，係我理想中嘅café。」談及未來工作動向，Shirley表示正在為ViuTV拍攝烹飪節目，笑言再拍一輯《美女郊遊遊》都沒問題：「但千祈唔好掟我落海，因為我唔識游水，同埋唔好叫我玩笨豬跳，真係好驚，俾一百次機會我都做唔到！如果想我行晒全香港嘅山都可以，或者行十日十夜我都OK！」