羅志祥IG限時動態一句撇舊情？　網民焦點卻在周揚青低胸露美腿

大陸網紅周揚青分手交往9年小豬羅志祥，並踢爆長年男方私下不正當男女關係，從此放手不再等待，感情糾葛震撼各界。儘管前男友520發表7000字懺情文，她仍未公開回應，3日更新IG美照，自稱「企業家日常」，巧的是前男友也更新限時動態了。

周揚青身穿低胸連身洋裝，黑底白點設計增添可愛，胸口V字剪裁，襯托白皙美肌，傲人北半球、深邃事業線若隱若現，另一邊袖子自然拉下，露出一半香肩，短裙乍現纖細長腿。她從黑色保母車中走出，眼神專注手機，配圖貼文「民營女企業家的日常（一定要邊走邊回訊息）。」

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粉絲讚周揚青「超級大美女」、「仙女下凡」、「超美的」、「富婆的生活」。而她的分手文激勵事業，名下潮牌買氣衝出3天營收1900萬台幣，更飛到五星級飯店拍美照宣傳，工作行程滿檔。

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發表7000字懺情的羅志祥3日也更新IG限時動態，曬出數個公仔和多雙名牌運動鞋，右下角冒出「BYE」，做出道別口吻。他曾更新茶壺照引發外界聯想，日前又被發現回應粉絲2字「反省」，吸引眾多網友留言打氣，因為分手風波，丟失內地綜藝節目《極限挑戰》、《創造營2020》節目，現在網路發聲雖然保持低調，一舉一動仍受到矚目。

羅志祥3日更新IG限動，曬出數個公仔和多雙名牌運動鞋，右下角冒出「BYE」，做出道別口吻。網民質疑東西全是周揚青贈羅的禮物。（IG@showlo）

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】