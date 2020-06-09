莫文蔚曾為秀髮投保1000萬　何潤東「子孫根」究竟值幾錢？

美魔女莫文蔚（Karen）日前正式「入五」，但無論肌膚和超Fit身形都堪比二十多歲的妙齡少女，尤其是一雙筆直長腿，令不少人為之羨慕，更曾有傳她曾為一雙美腿買巨額保險。但其實除了長腿之外，莫文蔚的另一個最主要個人特色，是她頭頂上的一把烏黑長髮，入行27年以來，絕大部分時間都以一把烏黑長髮示人，亦成為了洗髮水品牌的代言人。據傳媒報道指，曾經有一間洗髮水品牌邀莫文蔚拍廣告，並要求她將頭髮染成紅色，該公司更特地為莫文蔚的秀髮買了1000萬港幣的賠額保險。

莫文蔚的秀髮非常亮麗：

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眾星為身體部位投保：

其實除了莫文蔚之外，還有不少藝人都有為身體的部位投保，而比較經典的可謂葉子楣。90年代以身材出名的葉子楣曾在1991年在美國一間保險公司為自己的胸部購買 200 萬保險；而有傳范冰冰在《奔跑吧兄弟》節目錄製時，製作單位考慮到安全問題，曾為范冰冰的臉投保了價值 1 億元的巨額保險。不過講到最「特別」的定非何潤東莫屬，有傳在他在拍攝內地劇集《三國》時聽從醫生勸告，生怕長期騎馬會影響生殖能力，所以他特意為自己的陰莖買下1000萬元人民幣。

大家睇睇其他藝人投保咩部位：