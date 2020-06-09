【飛虎之雷霆極戰．劇透】陳山聰現身有古惑　三個特工見面就交手

《飛虎之雷霆極戰》第十七集劇透

《飛虎之雷霆極戰》上回講到，家成（苗僑偉飾）仍然陷於失落，敏儀（蒙嘉慧飾）貼心開導，卻在約會之處巧遇嘉楠（余香凝飾），家成得悉一眾同僚的近況，嘉楠代表眾人坦言道謝，家成終能悉懷，更在夜幕之下與敏儀互訴心聲，關係始見親密。國棟（黃宗澤飾）視力恢復，卻被證實淚線受到永久傷害，終身不能流淚。為還永飛一個公道，家成竭力為永飛（梁競徽飾）爭取員警身份，甚至受盡關Sir（曾航生飾）的屈辱，終於找到一線曙光。嘉楠終於答應探望永飛，治療失敗卻使永飛再次感到絕望，青梅竹馬的三人悲痛欲絕。國棟與皓月（張曦雯飾）關係更進一步，彷佛只待一個浪漫時機。志強（姜大衛飾）親口承認害死龍父，國棟詐作不知，逃過志強的試探，暗裡獨自追查真相，更找來逸敏（蔡潔飾）探聽文龍（吳卓羲飾）口風。神秘富商賀進（陳山聰飾）抵達英國，與稱霸歐洲的地下軍閥Jaser強勢聯手，香港恐成軍火走私天堂，賀進亦隱藏著不為人知的野心。

文龍好似乜都未知。（《飛虎之雷霆極戰》劇照）

以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集《飛虎之雷霆極戰》內容，嘉楠終於和盤托出昔日墮胎之事，為了死去的女兒，永飛挺起胸膛發奮自強，惟文龍反倒借酒消愁，幸得逸敏關懷備至，默默為對方付出所有。慈善晚會雲集城中名人，傳媒大亨與公關集團各有圖謀，賀進更突然現身會場，主動接近歐陽正（林嘉華飾）。敏儀一番深情表白，終讓家成坦白心中愛意，二人破除隔膜，相擁入懷。國棟受志強的前事困擾，始終未能與皓月燃點愛火，Sam（Lee Pace飾）突然出現眼前，國棟對其來意甚是猜疑，表面上卻是閒話家常，而皓月竟然就是Sam的下屬，三個特工互不相知，卻同時互相較勁。歐陽正對賀進有所忌違，溫海明（麥長青飾）查暗訪仍是苦無頭緒；賀進設下英雄宴，刻意向正作出試探，消失多年的兄弟信物再次出現眼前，正感到風雨欲來，暗中盤算加以防範。

故意接近。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

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