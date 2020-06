6月5 是傳出商人劉鑾雄(大劉)病重消息,雖然有關方面其後出嚟澄清大劉身體健康,但亦令外界再次關注佢嘅私生活。佢同前女友呂麗君(現改名呂姵霖)嘅囡囡劉秀盈(ZOE)已經17歲,自小展露藝術天賦,除咗跳芭蕾舞亦識唔少樂器,最近佢又喺IG分享自彈自唱功力。

劉秀盈ZOE相當有音樂天份。(IG:@zoelaumusic)

大劉2015年同甘比陳凱韻註冊結婚,佢同舊愛呂麗君嘅女兒劉秀盈(Zoe)遺傳媽媽美貌,一雙大眼晴相當有靈氣,之前分享唔少跳舞相片,最近就上載一條彈琴片段。Zoe背對鏡頭坐喺三角琴前彈奏。另外仲有一啲電腦剪接同彈結他嘅帖,佢留言話︰「Behind the scenes of recording my new cover」相估係為個人第三張EP做準備,而喺佢YOUTUBE頻道亦見到多段自彈自唱短片,相當有音樂天份﹗

劉秀盈ZOE上載新嘅彈鋼琴短片,錄製第三張個人EP。(IG:@zoelaumusic)