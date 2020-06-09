TIM@Dear Jane第三年過父親節　首次父女檔拍廣告

Tim同楊洛婷一家三口相當幸福。（IG：@rabeeayeung）

6月21號就係父親節， DEAR JANE主音TIM黃天翱，佢同太太楊洛婷結婚5年幾以來一直好恩愛，今年係佢第3次做主角過父親節，TIM同囡囡Tanya以父女檔拍廣告，Tanya 表情生動活潑，打起鼓功架十足，面對鏡頭亦毫不怯場，睇喺喺明星父母栽培下，將來要加入娛樂圈也不成問題！

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Tim不禁自豪表示：「可能因為佢從出生後接觸音樂機會比較多，細細個就已經會唱好多Disney歌曲。樂器方面對結他鋼琴都非常感興趣，日後如果佢想學都會俾佢學音樂，過得開心就滿足！」好動且音樂感十足的Tanya喺拍攝現場同爸爸玩得好開心，父女關係好親近！Tim話：「無論工作有多繁忙，我總會每天抽最少一兩個小時喺屋企陪家人，最近因疫情關係更多咗時間喺屋企，令我體驗到呢個階段小朋友成長得特別快，對我有特別意義。」

Tim同楊洛婷嘅囡囡熱愛唱歌。

對於今次以父女檔拍攝，Tim非常感觸，因為腕表對佢嚟講意義重大：「我第一隻腕表係爸爸送，紀念我一歲生日，就如一個神聖儀式般紀錄當下。對我來說，時間彷彿是一張白紙，任由你去記下什麼樣的故事。人的一生，就像是要用不同的方式告訴別人你的生命如何，而我選擇了以音樂去唱出自己的故事。當你了解到何謂時間，就會當每天如父親節般過，珍惜每一刻與老婆和女兒度過的時光。」