George Floyd事件｜蘇菲特納上街撐黑人反被批　網民焦點卻在孕肚

美國非裔男子George Floyd因警員暴力執法致死，在全美引起強烈反彈，讓大批民眾走上街頭抗議。繼泰莎湯遜（Tessa Thompson）、添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）等人加入遊行後，最新一名上街聲援有色人種的明星為《權力遊戲》（Game of Thrones）「珊莎」蘇菲特納（Sophie Turner）。

蘇菲特納日前與老公Joe Jonas一同外出，加入位於洛杉磯的抗議活動。兩人皆在Instagram上發布當時的情景，蘇菲特納在貼文中寫道：「沒有正義就沒有和平。」並附上「黑人的命也是命」的標註。此外，她在現場也高舉寫有「白人沉默即是暴力」的牌子，力挺有色人種。

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儘管多數粉絲支持她的舉動，但也有部分網友批評她的做法，其中一位網友留言寫著：「他們（指四名執法不當的警員）已經遭到逮捕，並被以謀殺罪起訴，這就是正義了呀，那我們現在可以恢復和平了嗎？」

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看到留言後，蘇菲特納則回覆表示，這不僅僅是關乎那四名警察，接著列出過往遭受不當對待的有色人種們的姓名，「這是關於黑人族群們數百年來面臨到種族歧視的問題，這是關於如何改變體制的問題。當社會反映出我們全體皆為平等的信念時，正義才會實現。在那之前，沒有什麼和平可言。」

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現年24歲的蘇菲特納去年中結婚後，今年稍早傳出懷孕消息。儘管她與老公皆未對外證實傳聞，但從兩人上月底到加州聖塔芭芭拉海灘散心的照片來看，她明顯有著隆起的孕肚。

目前未知她的預產期為何時，但在拍完電影《Broken Soldier》後，她就未宣布下一部新作項目，看來正為待產好好做足準備。

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