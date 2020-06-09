【多圖】Angelababy言論曾令穿山甲險受害　再發文附醫藥文獻補鑊

人氣女星Angelababy，拍過不少膾炙人口的內地劇集，高顏值加上精湛演技有目共睹，而且她行善不遺餘力，尤其致力於保護野生動物，近日她在微博留言，呼籲大家保護穿山甲，不要讓牠從大自然消失，帶出正面訊息，但網民卻翻她的舊帳，指她言論曾經險些令穿山甲受到傷害，下文為大家帶來baby為何被指好心做壞事。

Angelababy行善不遺餘力。（視覺中國）

Angelababy呼籲大家要守護穿山甲。（Angelababy微博）

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不少藝人都會做慈善工作，而Angelababy也不例外，她是「野生救援公益大使」，顧名思義，是身體力行，呼籲大家要珍惜愛護野生動物，而在6月9日，baby在微博發文，「一起守護國家一級保護野生動物穿山甲，我們不應該讓牠從大自然消失」，baby帶出愛護野生動物的正面訊息，獲得不少網民支持，但有部分網民卻翻baby舊帳，指她在2018年的呼籲保護穿山甲宣傳片，反令穿山甲受到傷害。

baby被指曲線宣傳，好心做壞事。（Angelababy微博）

事緣有不法商人獵殺穿山甲出售，而baby當時指每年有大量穿山甲被殺害，非法藥材不是通乳的選擇，她除了呼籲大家不要食用，更承諾「不用穿山甲通乳」。但網民批評baby言論曲線令人誤會穿山甲有通乳功效，讓穿山甲更易受到傷害，變相好心做壞事。Baby有過上次不快經驗，所以在最新的發文，她另外再附上2020年版《中國藥典》穿山甲不能入藥的報導，而在6月5日開始，穿山甲更成為了國家一級保護野生動物，baby今次講解清晰詳細，相信網民不會再接收到錯誤訊息。

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