那些我愛過的人｜馬貫東演亞氏保加症醫生　抄《Good Doctor》？

TVB新劇《那些我愛過的人》在昨晚（8日）正式首播，劇情由7年前的一宗嚴重車禍展開，車禍破壞了兩個家庭，改變了姜煜誠（林文龍飾）同方樂汶（黃翠如飾）的人生，7年後兩人重遇，亦令當年車禍真相漸漸浮現。而首集中主要人物亦一一登場，當中馬貫東所飾演的古醫生患有亞氏保加症，在社交方面有困難，但專業能力非常出色，不少網民看完之後都認為故事情節與電影《衝擊效應》（Crash）有相似之處，更指古醫生的的角色設定與2013年的韓劇《好醫生》（Good Doctor）不謀而合！

7年前的一宗嚴重車禍改變了姜煜誠（林文龍飾）同方樂汶（黃翠如飾）的人生。（劇照）

古醫生（馬貫東飾）及時救了一名因鯁喉差點窒息的的士乘客。（YouTube影片截圖）

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由馬貫東飾演的古醫生患有亞氏保加症，社交能力較弱，對於要轉換工作環境感到不自在，置身於人多嘈雜的環境亦感到不適應。在姜煜誠載古醫生去返工途中兩人遇上車禍，古醫生及時救了一名因鯁喉差點窒息的的士乘客，處事冷靜。另一邊廂，古醫生與方書文（連詩雅飾）原來在7年前的一場車禍中已經相識，當時方樂汶因車禍需要即時接生，而古醫生雖然未有接生的經驗，但在思考病情時，會出現動畫交代他腦海中的畫面，並運用自己的醫學知識為方樂汶接生。

古醫生幫方樂汶接生。（劇照）

用動畫交代古醫生腦海中的畫面。（YouTube影片截圖）

美版 《好醫生》（The Good Doctor）中亦有出現，但網民認為相比之下美劇中的思考畫面更精緻。（YouTube影片截圖）

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對於古醫生的角色設定，劇集監製關樹明在接受《香港01》訪問時就表示：「其實對於亞氏保加症，的確好多名人亦有此症，除了good doctor，好多劇集亦有人物飾演過（例如《心理追兇》內的楊明，近期張孝全飾演的鑑証官）。我們的目的是希望觀眾從馬貫東飾演的古希晨身上，了解這病多一點，他們其實也是有才能和可以相處的。」韓劇《好醫生》（Good Doctor）在播出後大受歡迎，美國及日本更先後購買劇集的版權翻拍，同樣大獲好評！

韓劇《好醫生》（Good Doctor）在播出後大受歡迎。（網上圖片）

日本亦有翻拍，由山崎賢人主演。（劇照）

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雖然角色設定及故事情節似曾相識，但對於新劇的故事結構，監製就希望觀眾可以慢慢欣賞：「車禍的發生是共同點，文龍、翠如變成單親家庭，努力照顧下一代，詩雅、貫東因接生事件後，有一個BB救唔到而影響自己餘下在醫療職業上各走不同方向。但還有影響其他人嗎？死者的身邊人、朋友等真的沒有受影響嗎？」